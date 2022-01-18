18.01.2022
Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей
18.01.2022
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
18.01.2022
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
18.01.2022
Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты
18.01.2022
Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19
18.01.2022
Южноуральцы жалуются на навязывание услуг банками и МФО
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
18.01.2022
Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты
18.01.2022
Водителя из Магнитогорска зарезал уголовник
17.01.2022
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022