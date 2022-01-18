Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков дал поручение о награждении сотрудников полиции Магнитогорска (Челябинская область), участвовавших в раскрытии убийства водителя и задержании преступника.



Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 января текущего года злоумышленник, находился на проезжей части, бросался на проезжающие автомобили. Один из водителей вышел из машины. Неадекватный мужчина нанес ему несколько ударов ножом. В результате полученных ранений автовладелец скончался в медицинском учреждении. Злоумышленник с места происшествия скрылся.



Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, которые провели следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, убийца был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску и отдела полиции «Левобережный».