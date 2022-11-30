Скоков наградит инспекторов ДПС из Златоуста, спасших семью на пожаре

В Челябинской области наградят инспекторов ДПС из Златоуста за решительные и смелые действия при пожаре. Такое решение принял начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков.

Напомним, экипаж ДПС в составе старшего инспектора Дмитрия Медведева и инспектора Евгения Иванова 27 ноября около часа ночи, находясь на маршруте патрулирования в районе поселка Пушкинский, увидел дым и языки пламени над одним из домов.

Полицейские помогли супружеской паре с ребенком и домашним питомцем покинуть помещение, отогнали автомобиль хозяина на безопасное расстояние.

Как сообщили в региональном полицейском главке, за профессионализм, проявленный при выполнении служебного долга, смелые и решительные действия в критической ситуации начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков принял решение поощрить госавтоинспекторов.