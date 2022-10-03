Скоков назначил нового руководителя

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков представил сотрудникам отдела МВД России по Кусинскому району нового руководителя. Им стал майор Максим Кузнецов.

Представляя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал Максим Кузнецов среди коллег в кусинской полиции, был одними из факторов при принятии решения о его назначении.

«Сегодня люди ждут от нас защиты, мы нужны жителям, именно полицейские сегодня должны являться символом надежности и стабильности, образцом честного служения Отечеству!», - подчеркнул Михаил Скоков.

Свою службу Кузнецов начал в 2011 году в Златоусте с должности участкового. Через год стал оперативником уголовного розыска Челябинска. В 2015 году пошел на повышение и перешел работать оперативником в региональный главк. В 2018 году был назначен заместителем начальника ОМВД по Кусинскому району.