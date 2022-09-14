Скоков: Нужно следить за судьбой каждого подростка, состоящего на учете

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков провел совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за восемь месяцев. Один из важных вопросов, который был затронут, – подростковая преступность.

На территории Южного Урала зафиксировано снижение количества противоправных деяний с участием несовершеннолетних. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России Челябинской области состоит более трех тысяч несовершеннолетних.

«Постоянная, ежедневная профилактическая работа с подростками просто необходима. За судьбой каждого из них нужно следить, проводить крупномасштабные мероприятия по патриотическому, нравственному воспитанию, организовать занятость каждого подростка», - подчеркнул Михаил Скоков.

Главный полицейский региона также отметил, что совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области уже намечен ряд таких акций, чтобы обеспечить полноценную вовлеченность детей в их участие, что в дальнейшем позитивно скажется на личностном становлении и жизненной позиции представителей подрастающего поколения.