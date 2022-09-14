14.09.2022
Скоков: Нужно следить за судьбой каждого подростка, состоящего на учете
14.09.2022
Сегодня православные празднуют начало нового церковного года
14.09.2022
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
14.09.2022
Московские специалисты отреставрируют живопись Свято-Троицкого собора в Троицке
14.09.2022
Сортовой стан ММК произвел десять миллионов тонн проката
14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
Скоков: Нужно следить за судьбой каждого подростка, состоящего на учете
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
23.08.2022
Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
22.08.2022
В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
12.08.2022
Копейский отдел МВД возглавил подполковник Василий Горохов
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022