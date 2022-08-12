Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах

Начальник областного главка МВД Михаил Скоков дал поручение принять дополнительные меры и обеспечить безопасный отдых граждан на озерах Челябинской области. Дополнительные экипажи ГИБДД будут предусмотрены на маршрутках, ведущих к популярным местам загородного отдыха в выходные дни.

На Южном Урале продолжается жаркий летний период. Многие жители и гости региона из душных городов устремляются к водоемам. Особой популярностью пользуются озера и участки рек, расположенные на туристических маршрутах и входящие в число «жемчужин» Челябинской области.

«Продолжающийся каникулярный период у школьников и студентов и сезон отпусков у их родителей ожидаемо приводят к росту числа отдыхающих и увеличению количества автомобилей на берегах водоемов. Для обеспечения безопасности граждан и регулирования транспортных потоков к месту отдыха и в обратном направлении начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым принято решение о включении пляжных территорий в маршруты патрулирования сотрудников органов внутренних дел», - сообщили в региональном полицейском главке.

Так, дополнительные экипажи ГИБДД будут предусмотрены на маршрутках, ведущих к популярным местам загородного отдыха в выходные дни. Госавтоинспекторы будут осуществлять надзор за дорожным движением, обеспечивая безопасность его участников, профилактировать нарушения правил дорожного движения. Пляжные территории водоемов станут частью маршрутов патрулирования пешими нарядами полицейских. Присутствие человека в форме сотрудника органов внутренних дел позволит нивелировать инциденты, уберечь граждан от совершения необдуманных поступков, которые в дальнейшем могут привести к проблемам с законом. Полицейские также смогут оперативнее реагировать на поступившие обращения граждан о случаях нарушения законодательства.

Напомним, на прошлой неделе на «Путинский» пляж пришла полиция. Там нет ни буйков, ни спасателей и купаться там запрещено. Но он так и манит отдыхающих под градусом горожан. Гуляки, распивающие на песочке спиртные напитки, досаждают местным жителям, от них нет ни сна, но покоя. После многочисленных жалоб эта территория была включена в маршруты патрулирования совместных групп народных дружинников и работников полиции с пятницы по воскресенье в вечернее время. После визита полицейских на этом пляже стало гораздо спокойней.

Напомним, в черте города расположено 18 оборудованных пляжей, которые отвечают всем нормам безопасности, на трех из них запрещено купаться. На всех работают матросы-спасатели. Со списком пляжей можно ознакомиться здесь.