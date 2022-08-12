12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
12.08.2022
Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки
12.08.2022
У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья
12.08.2022
Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия
12.08.2022
На пляже «Каспийский берег» спасли тонущего мальчика
12.08.2022
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
25.07.2022
Чиновников тревожат пьяные на пляжах
25.07.2022
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
11.07.2022
Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже
07.06.2022
Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022