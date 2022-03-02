Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков встретился с полицейскими Магнитогорска и представил им нового руководителя.

Новым начальником полиции Магнитогорска стал полковник полиции Константин Козицын, бывший руководитель ОМВД России по городу Миассу. Михаил Скоков пожелал вновь назначенному руководителю успехов и отметил, что ротация начальников – полезный и эффективный управленческий шаг, позволяющий свежим взглядом оценить сделанное, увидеть и исправить просчеты.

«УМВД России по Магнитогорску – крупное и значимое подразделение, поэтому возглавлять его должен достойный руководитель, по своим моральным и профессиональным качествам способный выполнять работу с большим объемом. Константин Козицын является одним из наиболее опытных руководителей, способный справиться с непростыми задачами», - сказали Михаил Скоков.

Начальник главка обратил внимание на низкий уровень раскрываемости преступлений, потребовав от руководящего и подчиненного личного состава УМВД активизировать работу по защите граждан, их имущественных интересов. Константин Козицын заверил, что магнитогорская полиция будет помогать народу и справится со всеми поставленными задачами.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Ранее начальником УМВД России по Магнитогорску Сергеем Меркуловым и его заместителем Дмитрием Жабиным были приняты решения об увольнении из органов внутренних дел. Вместе с тем 27 февраля Дмитрий Жабин обратился к начальнику ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову с просьбой об отзыве своего рапорта о выходе на пенсию, сообщив о желании продолжить службу в органах внутренних дел.