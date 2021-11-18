Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых

В Российской Федерации вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 75% сотрудников российских вузов и 32% студентов. В Челябинской области наибольший процент привитых среди преподавателей и студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета.

В ЮУГМУ привито более 86% от общего количества всех работников университета, включая сотрудников Клиники ЮУГМУ, сообщает пресс-служба вуза. Многие уже начали ревакцинироваться. Среди преподавателей оба этапа вакцинации прошли 83,2%, среди студентов - 65,5%.

«Не вакцинированы те, кто либо имеют официальный медицинский отвод, либо уже переболели и у них высокий титр антител, либо – в случае студентов – пока не достигли 18 лет», - уточнили в пресс-службе вуза.

Раз в неделю в вузе работает мобильный кабинет ГКБ№2, вакцинирование от новой коронавирусной инфекции и гриппа еженедельно проходят 80-100 человек.

В ЮУГМУ не планируют отстранять от работы непривитых. «По поводу отстранения от работы преподавателей – к счастью, у нас нет необходимости для таких мер, цифры говорят сами за себя. Было бы очень странно, если бы в среде медиков, в медицинском вузе не было бы такого высокого процента вакцинированных», - рассказал академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

В ЮУГМУ не предусмотрено и поощрение для тех, кто поставил прививку от коронавируса. «Поощрения для вакцинированных тоже нет, единственное – студентам после прививки дается один день освобождения от занятий», - уточнил Важенин.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) по состоянию на 17 ноября вакцинировано более 80% преподавателей и более 30% студентов. Пункты вакцинации в вузе работают еженедельно. Поощрение вакцинированных не предусмотрено. «Отстранение непривитых и не имеющих медотвода сотрудников от работы планируется с 13 декабря», - уточнили в вузе.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) привито от ковида более 85% преподавателей. Данные о количестве вакцинированных студентов в пресс-службе вуза не уточнили. «Студенты имеют право не сообщать о своем решении - прививаться или нет. Мы никого не заставляем, но рекомендуем и ведем информационную работу по разъяснению всех вопросов», - сообщает пресс-служба.

Для студентов ЮУрГУ, поставивших прививку от коронавируса, введено материальное поощрение. Каждый вакцинировавшийся студент очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) получит единовременную материальную помощь к стипендии в размере три тысячи рублей (до вычета НДФЛ). Уже подали документы и предъявили сертификаты более 1,5 тысячи студентов.

В вузе не уточнили, будут ли отстранять от работы тех преподавателей, которые не вакцинировались против коронавирусной инфекции без уважительной причины (переболели менее полугода назад или имею медотвод).

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) на данный момент вакцинировано около 30% студентов и 60% преподавателей. «С 15 ноября обучающиеся очной формы, которые сделают прививки от коронавируса, могут получить единовременную материальную поддержку к стипендии в размере трех тысяч тысяч рублей», – прокомментировал проректор по молодёжной и информационной политике МГТУ им. Г.И. Носова Рустам Муртазин.

Для получения доплаты нужно будет заполнить специальную форму, а также предоставить сертификат о вакцинации с сайта «Госуслуги», уточнили в пресс-службе.

Согласно приказу ректора, работникам МГТУ, не прошедшим вакцинацию, необходимо сделать профилактическую прививку первым компонентом, до 12 декабря 2021 года - вторым. Сотрудники, имеющие медотвод или справки о перенесенном в течение полугода заболевании, должны к этому сроку представить эти документы в отдел кадров. Для удобства сотрудников и студентов вакцинация организована в поликлинике ЦК МСЧ №3 (студенческая), которая располагается на территории кампуса. По желанию, сотрудники могут поставить прививку в любом удобном пункте вакцинации.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУГАУ) привито 30,5 % студентов. Преподаватели вуза вакцинированы, сообщили в вузе но точную цифру не назвали. «В вузе для студентов проводятся мероприятия ковид- free. Пресс-центр вуза ведёт в этом направлении активную работу в социальных сетях. Вакцинированным студентам предлагают билеты на мероприятия», - пояснили в пресс-службе. Планируется ли в вузе принимать меры к непривитым преподавателям не уточняется.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ) все преподаватели и сотрудники должны до 11 декабря текущего года пройти полный курс вакцинации или предоставить медотвод. Количества привитых и будут ли отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, в вузе не сообщили.

Академик РАН Андрей Важенин посоветовал всем антипрививочникам хотя бы раз заглянуть в «красную зону» любого ковидного госпиталя. «Они туда, конечно, попадают – но уже тогда, когда ничего нельзя изменить», - с сожалением констатировал Андрей Важенин.