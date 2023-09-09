Смеемся, чтобы жить: в Челябинске прошла благотворительная акция

Более 80 ребят, которые проходят длительное лечение в онкологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы, приняли участие в благотворительной акции «Смеемся, чтобы жить», организованной фондом «ЛенЗдравКлоун». Акция направлена на оказание психоэмоциональной помощи маленьким пациентам, столкнувшимся с тяжелым заболеванием.

Медицинская клоунада — это система эмоциональной поддержки пациентов в период их нахождения в стационаре. Ее суть заключается в регулярном посещении детей и взрослых профессионально подготовленными медицинскими клоунами, которые посредством арт-терапии и игротерапии помогают преодолевать страхи и находить силы для борьбы с заболеванием. Специально для проекта «Смеемся, чтобы жить» эксперты АНО «ЛенЗдравКлоун» разработали программу, которая направлена на снижение тревожности, связанной с госпитализацией, среди маленьких пациентов и их близких.

«В нашем Центре уже более 10 лет медицинские клоуны Пилюлькины под руководством Натальи Широковой общаются с детьми по выходным. За эти годы они стали настоящими членами команды и добрыми друзьями пациентов. С появлением клоуна атмосфера отделения наполняется яркими красками, детским смехом, веселыми играми. Его роль в реабилитации многогранна: обыгрывая больничные процедуры, он помогает маленькому пациенту перестать их бояться, мотивирует ребенка вовремя принять таблетки», – отметила заместитель главного врача по онкогематологии ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», Ирина Спичак.

Каждый день маленькие герои отважно борются с непридуманным врагом. Их главная поддержка — профессионализм врачей и забота родителей, которые всегда рядом. Но еще остается место и для того, кто через игру и непринужденное общение может напомнить маленькому пациенту, что он, в первую очередь, ребёнок. Несомненно, эмоциональная поддержка играет важную роль в процессе длительного лечения онкологических заболеваний, особенно если речь идет о детях. Миссия медицинского клоуна заключается в том, чтобы, учитывая особенности диагноза, отвлекать внимание ребенка во время лечебных процедур и стимулировать соблюдение рекомендаций врачей. Методика клоунотерапии создаёт позитивную атмосферу в отделении, что помогает в процессе лечения. Данные мета-анализов клинических исследований подтверждают положительное влияние больничной клоунады на психологическое состояние детей и их восприятие боли. Волонтеры проекта помогают справляться со стрессом во время непростого и длительного нахождения в стационаре не только маленьким пациентам, но и их родителям.

«От положительного настроя во многом зависит успех всего лечения, поэтому визиты медицинских клоунов — это не просто радостное событие, но и важная поддержка. В этом году благодаря партнерству с социально ответственным бизнесом, в частности, с фармацевтической компанией «Сервье», мы имеем возможность расширять горизонты нашей деятельности и поддерживать развитие больничной клоунады по всей стране», — подчеркивает учредитель и директор АНО «Ленздравклоун», Надежда Лауниц, .

Благотворительная акция помощи детям «Смеемся, чтобы жить» проходит с августа по сентябрь 2023 года в онкологических отделениях больниц в 11 регионах России.