Снегопады привели к пробкам на М-5 и к массовому ДТП в Златоусте

В Челябинской области в понедельник, 21 марта, практически по всей территории области идет снег. На федеральной трассе «М-5» местами образовались пробки протяженностью несколько километров. Региональные трассы находятся в проезжем состоянии, заверяют в миндортранса. Снегопады продолжатся. Водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью в отдельных районах области прошел небольшой снег, в горах до умеренного (выпало от 0,2 до двух миллиметров осадков). На отдельных участках дорог отмечалась гололедица.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта, в настоящий момент снегопады продолжаются в Кыштыме, Верхнем Уфалее и Нязепетровске.

В миндортранса заверяют, что все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии, заторов не наблюдается.

Чего не скажешь о федеральной трассе М-5. По сведениям водителей, на отдельных участках трассы образовались многокилометровые пробки. В группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск»» сообщают о затруднении движения в районе Уреньги (в сторону Челябинска), Юрюзань – Усть-Катав, в районе Европа-Азия (в сторону Уфы). Пробка перед Саткой по направлению в областной центр.

ОНФ по Челябинской области отмечает, что максимально ощущает на себе последствия снегопадов горнозаводская зона. «На данную минуту трасса (М-5) снова стоит. Фуры не могут тронуться в гору из-за снежной каши и льда. Автомобилисты массово жалуются на состояние дороги. Других доказательств того, что подрядчик провалил сезон зимнего содержания одной из самых опасных трасс Южного Урала, не требуется», - сообщают ОНФ. Народный фронт настаивает на внесении компании «УралАвтодор» в список недобросовестных поставщиков.

В Златоусте - снежный коллапс. Как рассказали в ГИБДД области, в городе по улице Трактовой произошло столкновения сразу 15 автомобилей. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательными на дороге. По данным инспекции, на трассе М-5 в горнозаводской части работает 14 экипажей ДПС полка ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Проезжую часть обрабатывает четыре специализируемые единицы техники. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение для помощи дорожникам.