СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области напоминает, что на детей, родившихся после 15 июля 2020 года СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) оформляется проактивно, то есть без участия родителей. Информация о СНИЛС ребенка направляется в Личный кабинет матери на портале государственных услуг.

Обращаем внимание родителей, что сведения о рождении ребенка направляются в информационную систему ПФР после того, как ребенка зарегистрируют в органах ЗАГС.

Данная услуга ПФР доступна только тем мамам, которые зарегистрированы на портале госуслуг и имеют подтвержденную учетную запись. Именно поэтому рекомендуем мамам заранее пройти регистрацию на портале (подробная инструкция по ссылке ), так как это позволит оперативно получить уведомление о присвоенном СНИЛС для новорожденного ребенка.

Электронный документ с указанием СНИЛС ребенка отражается в Личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Уведомления» (в мобильном приложении раздел именуется «События»). Необходимо найти в указанном разделе сообщение от ПФР с прикрепленным PDF-файлом (можно сохранить или распечатать).

При этом уведомление о присвоении СНИЛС на ребенка поступит только в случае совпадения анкетных данных мамы (в том числе данных документа удостоверяющего личность), указанных в личном кабинете портала госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из органов ЗАГС.

При возникновении вопросов обращаться по единому справочному телефону 88006000277 (звонок бесплатный).