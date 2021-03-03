Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению

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Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению

Со второго марта 2021 года перестает действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, введенный в прошлом году из-за распространения коронавируса. Указанные выплаты снова продлеваются только по заявлению граждан, которое можно направить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, а также подать лично в любую клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области напомнили, ранее получение ежемесячных выплат, срок предоставления которых истекал с апреля 2020 года по первое марта 2021 года, были автоматически продлены Пенсионным фондом на новый срок.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком одного года или двух лет владельцу сертификата необходимо обратиться с заявлением в управление ПФР. При этом право на выплату имеют семьи, у которых ежемесячный доход не превышает величину двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Южноуральцам отмечают, с 2021 года управления ПФР самостоятельно собирают сведения о доходах каждого заявителя. Указанная информация аккумулируется из информационных систем ПФР, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда поступают данные Федеральной налоговой службы.

Сведения о доходах должны нужно будет предоставлять только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если в семье есть получатели стипендии, гранта и других выплат научного (учебного) заведения.

С 2021 года в Челябинской области размер ежемесячной выплаты вырос и составляет 11 тысяч 694 рубля.

Подробнее о выплате из материнского капитала на сайте ПФР.