Со вторника открывается Челябинский зоопарк, но есть ряд ограничений

Со вторника, 30 июня, открывает свои двери для посетителей зоопарк в Челябинске после более трехмесячного вынужденного закрытия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Зоопарк был закты с 28 марта. Накануне губернатор Алексей Текслер подписал разрешение на возобновление работы.

«На данный момент доступны для обзора экспозиции только на открытом воздухе. Все помещения и Детский контактный зоопарк временно закрыты, - предупредили в зоопарке и успокоили гостей, большинство теплолюбивых животных сейчас гуляют в уличных вольерах и за ними спокойно можно понаблюдать.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения ковида всем посетителям необходимо соблюдать меры предосторожности на территории Челябинского зоопарка: держать социальную дистанцию (не менее полутора метров) во время покупки билетов на кассе зоопарка и во время прогулки. Для удобства посетителей нанесена специальная разметка.Чтобы не стоять в очереди, билеты в зоопарк можно купить онлайн на сайте.

По зоопарку придется гулять в маске (масочный режим остается обязательным), рекомендовано также носить перчатки. В помещениях зоопарка (туалет, касса) имеются санитайзеры для дезинфекции рук.

Посетителей просят вести себя потише, не кричать, не стучать по стеклам и ограждениям вольера, ведь животные за время периода самоизоляции отвыкли от шума. Нельзя также кормить животных.

Фото Челябинского зоопарка