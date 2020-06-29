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Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений

Общество
Сегодня, 12:59
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о переходе на новый этап снятия ограничений в связи с регистрируемым снижением числа инфицированных коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю.

«В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений», - написал на своей странице в социальных сетях глава региона. Соответствующее распоряжение о снятии части ограничений уже подписано.

Напомним, за прошедшие сутки в области зарегистрировано149 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. В предыдущие дни фиксировалось по 152, 157, 162, 168, 172, 182, 270, 184 и 192 случая в сутки. Всего в области подтверждено 7440 случаев ковида.

Разрешено начать работу летним кафе и открытым верандам. Откроют свои двери и фитнес-центры.

Начнут принимать посетителей зоопарки, но доступны будут только экспозиции на открытых территориях.

 

При этом обязательным остается соблюдение всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. «Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека», - подчеркнули в правительстве области.

 

Напомним, губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе по 12 июля 2020 года (он действует с 19 марта). Первый этап снятия ограничений стартовал 24 мая. В рамках второго этапа также предусмотрено в дальнейшем разрешить работать крупным магазинам и торгово-развлекательным комплексам (ТРК),

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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