Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке

Буржуйка для бабушки, теплые вещи для замерзающей в холодном доме семьи и гостинцы для усатых-хвостатых обитателей кошачьего «общежития» в Северодонецке – в свою очередную, декабрьскую поездку в административный центр Луганской области собкор «Урал-пресс-информа» Михаил Бондаренко и его коллеги из «Ура.ру» Николай Кислов и Михаил Калянов сделали сразу три добрых дела.

Отметим, в гостях у четвероногих подопечных местной жительницы Ирины журналисты уже бывали – в октябре ребята привезли зоозащитнице генератор и денежные средства, собранные Андреем Гусельниковым из «Соловьев.Live». Тогда Михаил Бондаренко рассказал, что на попечении у Ирины находится более ста взрослых котов и кошек и около двадцати котят – благо, помощь на постоянной основе оказывают волонтеры, иначе сложно представить, каково бы пришлось и ей, и ее пушистым воспитанникам (в Северодонецке несколько таких кошачьих «общежитий»).

Сейчас количество Ирининых «хвостиков» то же – их число приближается к 120-ти: кормить и кормить, ухаживать и ухаживать, убирать и убирать. На этот раз гости привезли Ирине и ее близкой подруге Ларисе, которая также принимает живейшее участие в судьбе животных, теплые вещи и продукты, не забыв, как и в прошлый раз, оказать знаки внимания обитателям и обитательницам кошачьего царства и даже покатать особо везучих на плечах.

Также Николай и два Михаила заехали в Северодонецке к бабушке – пожилой женщине они привезли буржуйку, переданную для нее родными из Воронежа.

«Родственники попросили Андрея Гусельникова найти эту бабушку, он нашел – уже был у нее в октябре. И вот сейчас через нас передали для нее буржуйку», - рассказал Михаил Бондаренко.

Также журналисты доставили теплые вещи и обувь северодонецкой семье. В квартире, где живут эти люди, очень холодно (на окнах вместо стекол здесь - пленка) – приходится ходить в верхней одежде и головных уборах. Газ, к счастью, здесь есть, а вот отопления – нет. И это при том, что в Северодонецке сейчас очень холодно, сильные ветра. Семья встретила дорогих гостей очень радушно, накормив горячим борщом и салом.

Гуманитарную помощь для этой семьи и для Ирины с ее четвероногими подопечными организовал и собрал Николай Кислов.

«В Северодонецк мы доставляли гуманитарку из Луганска - частями, а в Луганск везли из Марковки», - отметил Михаил Бондаренко, заверивший, что останавливаться на этом журналисты не собираются – будут и дальше помогать местным жителям по мере сил.