Социальную и экологическую деятельность ММК оценили общественники

Представители ПАО «ММК» выступили с докладами об экологических и социальных программах компании на заседании Общественной палаты Магнитогорска (Челябинская область).

Заседание открыл глава города Сергей Бердников, который отметил, что градообразующее предприятие не первый год показывает социальную ориентированность, делает все, чтобы город выглядел достойно, был комфортен для жизни.

«Магнитогорск становится чистым городом, и это не пустые слова, а доказанные исследованиями факты. Показатель КИЗА в диапазоне от нуля до пяти единиц считается зеленой зоной. Магнитогорск приближается к этому: в конце 2021 года было 5,5 единицы. Город занимает лидирующую позицию и по реализации социальных программ, и в этом тоже огромная заслуга ПАО «ММК». Самое ценное – это люди, и у нас делается все, чтобы магнитогорцам жилось комфортно и благополучно», - подчеркнул Сергей Бердников.

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов рассказал, что за последние пять лет предприятием реализованы проекты капитального строительства систем аспирации пяти доменных печей, газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата, построена сероулавливающая установка аглофабрики №2. В 2015 году принят десятилетний план стратегического развития, одной из основных целей которого является кардинальное снижение влияния на атмосферный воздух и достижение Магнитогорском к 2025 году статуса «Чистый город». Самый яркий пример инвестиций ММК – строительство аглофабрики №5, запуск которой позволил вывести из эксплуатации морально устаревшую аглофабрику №4 и существенно сократить воздействие на окружающую среду.

Строительство новых пылегазоулавливающих установок конвертеров и отделения перелива чугуна в ККЦ даст возможность сократить выбросы пыли на 500 тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2022 года. Строительство новых газоочистных установок на дуговых сталеплавильных печах №1 и 2 имеет выраженную экологическую составляющую и направлено на сокращение выбросов пыли на 300 тонн в год и снижение остаточной запыленности на рабочих местах.

Продолжается реализация проекта строительства комплекса коксовой батареи №12. Идет работа по базисному инжинирингу проекта строительства комплекса новой доменной печи № 11. В ООО «Шлаксервис», дочерней компании Группы ПАО «ММК», планируется строительство участка безводного охлаждения доменного шлака.

«Все проекты по сокращению выбросов, реализуемые в рамках стратегического плана развития ММК, включены в федеральный проект «Чистый воздух». Реализация программы уже позволила сократить с 2017 года выбросы ММК на 22 тысячи тонн, а до 2025 года выбросы сократятся на 39 тысяч тонн. Совокупные выбросы загрязняющих веществ снизятся на 48 тысяч тонн. Кардинально сократятся выбросы особо опасных, вредных веществ бензапирена и формальдегида в 13 и десять раз соответственно», - сообщил Олег Парфилов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», планомерно вводят в эксплуатацию системы пылеподавления в местах наибольшего пыления материалов: бункерной эстакады доменной печи №10 доменного цеха, перегрузочного узла в дробильном отделении блока №1 углеподготовительного цеха. Эффективно управлять качеством атмосферного воздуха возможно только на основе достоверных данных. В системе мониторинга Росгидромета работают восемь стационарных постов наблюдения. Кроме того, есть три передвижных поста наблюдения. Автоматизированными измерительными системами оснащены 127 источников выбросов.

В 2018 году введена в эксплуатацию разделительная дамба, позволившая исключить сбросы загрязняющих веществ в акваторию водохранилища путем создания замкнутой оборотной системы водоснабжения. За три года в водоем выпущено 800 тысяч штук молоди сазана. В 2022 году планируется зарыбление молодью белого амура и толстолобика.

Реализуют проекты по рекультивации отработанных карьеров горы Магнитной. Ежегодно формируется плодородный слой и травяной покров на площади около десяти гектаров. Наряду с этим ПАО «ММК» активно занимается озеленением парков, скверов, объектов социальной сферы, улиц города и территории предприятия.

О реализации благотворительных программ и поддержке социальных объектов рассказал начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко. В 2021 году на эти цели направлено 1,2 миллиарда рублей.

«Программы реализуются по трем основным направлениям: благотворительность – поддержка ветеранов, детские программы, работа с фондами; социальные объекты ПАО «ММК» – дворцы, спортивные клубы, загородные центры; социальные объекты города – инвестиции в учреждения здравоохранения, развитие спортивных объектов, строительство стелы «Город трудовой доблести», озеленение и благоустройство. Комбинат помогает детскому технопарку «Кванториум». В сентябре 2022 года запланировано открытие IT-куба – центра образования детей, ММК станет его индустриальным партнером», - отметил Алексей Коваленко.

По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется проект «Притяжение» на площади свыше 400 гектаров. Объекты будут вводить в несколько этапов, а полностью строительство планируется завершить, когда будут введены в строй музейно-образовательно-деловой комплекс, океанариум с крытой оранжереей, фитнес-центр с 50-метровым бассейном, детский крытый центр развлечений, фристайл-арена, ледовая арена и многофункциональный медицинский центр.

Алексей Коваленко напомнил, что ко Дню металлурга будет введена в эксплуатацию первая очередь проекта, включающая 23 гектара парковой территории, информационный центр, фудмолл, детскую площадку и часть пешеходного бульвара со светомузыкальным фонтаном. Одновременно идет строительство объектов второй очереди «Притяжения», которая планируется к запуску в июле 2023 года и будет включать в себя всю парковую территорию проекта, видовой холм и большое озеро.