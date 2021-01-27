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«Солнечная долина» подарила особенным детям «Лыжи Мечты»

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) организовала смену лагеря для детей с особенностями здоровья.

Смена, организованная по программе «Лыжи Мечты», стартовала 25-го января и продлится до 29-го января.

Как сообщает сообщество «Солнечной долины» в ВКонтакте, дети вместе с родителями (двадцать семей) живут на курорте, занимаются с инструктором, посещают мастер-классы и активно проводят время на свежем воздухе.

Лагерь реализуется в рамках социальных программ ГЛК «Солнечная долина» и при поддержке Фонда гражданских инициатив губернатора Челябинской области.

Эту новость не оставил без внимания заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин, сказавший от себя лично – на своей странице в ВК - огромное спасибо руководителю проекта Анне Матюшко за внимание и доброту к детям при реализации проекта.