Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида

Сотрудники Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Прививки артистам, мастерам цехов и административному персоналу ставили врачи городской клинической больницы № 1. Это уже пятый выезд мобильной бригады в Челябинский театр оперы и балета.

Как сообщила пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета Анастасия Черкас, к настоящему моменту вакцинировалось уже более 60% коллектива театр. В этот раз обезопасить здоровье решили 120 сотрудников. Перед введением препарата «Гам Ковид Вак» (Спутник V) все сотрудники прошли медицинский осмотр и получили консультацию терапевта.

Вакцинация – не единственная мера профилактики коронавирусной инфекции. В театре по-прежнему действует строгий масочный режим, на служебном входе работает дезинфицирующий пост, проводится санитарная обработка помещений в перерывах между репетициями.

Новый сезон в Челябинском театре оперы и балета откроется второго и третьего октября премьерой спектакля «Бал-маскарад». Седьмого октября зрителей ждет большой гала-концерт, посвященный юбилею театра, а 10 октября на сцену вернется опера «Жизнь за царя».

Полная афиша октября.