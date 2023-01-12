Сотрудники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов с Днем работника прокуратуры поздравил своих коллег, которые сегодня отмечают профессиональный праздник.

В официальном обращении к сотрудникам прокуратуры России Игорь Краснов отметил, что коллектив органов прокуратуры отличает преданность идеалам закона и высокая работоспособность.

«Заложенные нашими предшественниками в качестве основных традиций – профессионализм, глубокие знания, ответственность, верность долгу – и впредь будут помогать работникам прокуратуры в решении серьезных и самых ответственных задач. В ушедшем году наши ряды пополнились коллегами из новых российских регионов. Мы всемерно поддерживаем их. Ведь мы – едины», - сказал главный прокурор России.

Прошедший год 2022 для Вас был сложным и для прокуратуры Челябинской области. Особое внимание уделялось соблюдению трудовых прав южноуральцев. Прокуратура активно работала в интересах социально незащищенных слоев населения: детей-сирот, инвалидов, несовершеннолетних, пенсионеров, многодетных семей, малоимущих граждан.

Принятые прокуратурой области и правоохранительными органами меры позволили добиться положительных результатов по борьбе с преступностью.

На территории региона на 3,8 % снизилось число зарегистрированных преступлений (с 65299 до 62844), их раскрываемость выросла и составила 56,3 %.

Продолжена тенденция снижения общего числа преступлений против личности (убийств, умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью) и собственности (краж, грабежей, разбоев, вымогательств и угонов автотранспорта), а также преступлений, совершаемых в общественных местах.

Следует отметить, что наибольшее количество от зарегистрированных преступлений составляют: кражи - 37 % (23295), мошенничества - 14,6 % (9217) и наркопреступления – 11,5 % (7270), в том числе совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В целом в регионе наблюдается стабилизация криминогенной обстановки и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по защите прав граждан от преступных посягательств.

Конец прошлого года и начало этого регион узнал об очередных задержаниях чиновников. Коррупция - это бич нашей действительности. Основные усилия прокуратуры сосредоточены, в частности, на своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений, привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, возмещении причиненного вреда.

В 2022 году прокурорами выявлено свыше трех тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, внесено более 1800 актов прокурорского реагирования. К мерам юридической ответственности привлечено свыше 1200 должностных и юридических лиц. Если говорить о часто встречающихся коррупционных преступлениях, то следует отметить, что в структуре коррупционной преступности факты взяточничества (это получение и дача взятки, мелкое взяточничество, посредничество во взяточничестве), как и в прошлые годы составляют 49%, - это практически половина всех преступлений коррупционной направленности.

Как и в прежние годы, большая часть выявленных нарушений касается неполноты предоставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые в большинстве своем допущены лицами, замещающими должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Кроме того, основная категория требований, заявленных прокурорами, касалась возврата муниципальной собственности, выведенной в результате коррупционных преступлений, взыскания в доход Российской Федерации сумм взяток, признания незаконными документов, в частности водительских удостоверений, полученных в результате дачи взятки. На сегодняшний день по исковым требованиям прокуроров взыскано более 14 миллионов рублей в доход государства, в том числе возвращен 21 объект в муниципальную собственность.

Все уголовные дела коррупционной направленности находятся на личном контроле прокуроров.

В прошедшем году одним из важных направлений работы оставалось соблюдение трудовых прав южноуральцев. В условиях ограничений по проверкам контрольно-надзорных органов большая часть работы легла на плечи органов прокуратуры. Принятые нами меры прокурорского реагирования этой в сфере надзора оказались результативными.

Несмотря на складывающуюся экономическую ситуацию, хочу отметить, что в 2022 году резкого ухудшения ситуации с выплатой заработной платы не наблюдалось. Долг в регионе составляет 73 миллиона рублей.

Основным должником остается одно крупное предприятие, которое вследствие банкротства не смогло своевременно выплачивать заработную плату своим работникам – ОАО «Южноуральский завод радиокерамики». В результате постоянного прокурорского надзора большая часть задолженности за прошлые периоды погашена, сейчас ее размер составляет 28 миллионов рублей. Деятельность конкурсного управляющего остается на постоянном контроле.

На Южном Урале идет реализация национальных проектов, на которые поступают средства из федерального бюджета. Особую озабоченность прокуратуры вызывает получение южноуральцами доступных и качественных медицинских услуг, лекарств, дефицит квалифицированных кадров медицинских работников, качество и безопасность автомобильных дорог, своевременность расселения ветхо-аварийного жилья. Количество выявленных нарушений растет. В истекшем году выявлено свыше 500 нарушений закона. В результате принятых мер прокурорского реагирования и во взаимодействии с органами государственной власти достроены жесять фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых тянулось с 2021 года, завершено строительство пять детских садов, три спортивных объектов.