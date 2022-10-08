Сотрудники УФСБ предупреждают об ответственности за хранение радиоактивных веществ

УФСБ России по Челябинской области обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, других стратегических объектов.

Среди множества задач, стоящих перед сотрудниками УФСБ стоит предотвращение радиационного заражения, возможного не только на объектах атомного комплекса, но и при добыче полезных ископаемых, производственных процессах, исследованиях, применении диагностического оборудования.

«Радиоактивное излучение исходит из ядерных установок и другого оборудования и изделий, содержащих радиоактивные вещества или непосредственно генерирующих ионизирующее излучение. Радиоактивные вещества представляют отдельную группу опасных материалов и требуют особого обращения и правильного хранения. Это позволит предупредить заражение окружающих предметов, живых существ, почвы, воды и воздуха», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

На стратегическом предприятии региона – ФГУП «Маяк» на особом контроле обращение и условия хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества.

«Предприятие охраняется войсками Росгвардии, на территории есть обустроены физические барьеры. Это особо охраняемая зона, военные круглосуточно в любую погоду стоят наготове, чтобы предотвратить любое проникновение на «Маяк» посторонних лиц. Здания и сооружения предприятия также находятся под охраной, барьеры установлены везде и в совокупности составляют глубокоэшелонированную защиту», - рассказывает советник генерального директора ФГУП «Маяк» Михаил Горелов.

Отдельные требования к персоналу. Случайного человека на «Маяк» не возьмут. Все сотрудники, в установленном порядке, проходят медицинские комиссии, обучение, проверку знаний, стажировку и только потом допускаются к работе на предприятии с радиоактивными веществами.

«Все радиоактивные вещества хранятся в специальных контейнерах в хранилищах и стоят на учете. Учитывается их активность, масса, фиксируется их перемещения и местонахождение. Регулярно проводятся их проверки обращения с радиоактивными веществами. Все радиоактивные вещества проверяются на соответствие картам учета, анализируется организация их перемещение, все отмечается и строго фиксируется. По установленному графику, а также внепланово в обязательном порядке производится инвентаризация радиоактивных веществ. На момент инвентаризации на рабочих местах прекращаются перемещения всех радиоактивных веществ», - добавил Михаил Горелов.

Также строго относятся на «Маяке» к обращению с радиоактивными отходами.

«Они размещаются в определенных, заранее подготовленных местах в соответствии с правилами. Не допускается размещение и хранение радиоактивных отходов с горючими и или взрывоопасными химическими веществами. По мере сортировки и накопления они вывозятся в специальные места размещения или могильники. Любое отклонения в учете или обращении радиоактивных веществ расследует специальная комиссия. На время расследования останавливаются соответствующие технологические производства. Но это крайне редкие случаи в истории нашего предприятия и ни один из них не закончился утратой радиоактивных веществ», - добавил Михаил Горелов.

Добавим, что незаконное хранение либо нарушения храненая материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 УК России - «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами». Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее, на территории ряда предприятий Челябинской области сотрудниками УФСБ выявлялись подобные случаи. Возбуждались уголовные дела.