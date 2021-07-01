Спас ребенок: экс-чиновница минздрава осуждена, но пока останется на свободе

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Арины Устюговой, обвиняемой в получении взятки. Ей назначено наказание в виде четырех дет лишения свободы, но пока она останется на свободе.

Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года в одном из кафе Челябинска. Она получила взятку в размере 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, зарегистрированных на территории Челябинской области и нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен».

Известно, что взятку передал представитель компании Johnson & Johnson, которая является производителем данного лекарства.

После получения взятки обвиняемая была задержана на месте преступления сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.

Судом виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок два года.

На основании статьи 82 УК РФ отсрочено реальное отбытие наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до июля 2023 года.