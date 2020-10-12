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Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге

Общество
Сегодня, 13:35
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Автор: 
Инна Шемаева

Горнолыжный курорт «Солнечная Долина» у многих вызывает самые теплые воспоминания о днях отдыха в потрясающих по красоте природы местах. Именно здесь полным составом Миасский поисково-спасательный отряд провел тренировку по легенде «аварийное отключение кресельной дороги».

Более 100 кресел, в каждом по четыре человека, итого – до 400 человек на высоте около 15 метров над землей. Может подвести техника, может набедокурить погода, да человеческий фактор никто не отменял. Но у спасателей задача четко и быстро оказать помощь в любой ситуации.

«Оказать всем помощь задача сложная, требующая слаженной работы всей команды – найти пострадавших, подготовить максимально быстро все снаряжение, если требуется оказать первую помощь прямо «в небе», суметь одеть в снаряжение и объяснить абсолютно не подготовленному человеку правила безопасного использования профессионального альпинистского снаряжения, транспортировать людей до безопасного места», - сообщила пресс-секретарь областной службы спасения Марина Яковлева.

На тренировке все вводные были учебные, пострадавшие - условные, но, как говориться «тяжело в учении, легко в бою» и даже если подобных происшествий не случиться, спасатели готовы ко всему.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ГЛЦ Солнечная долина
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