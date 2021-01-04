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Спасатели напоминают южноуральцам о правилах безопасности при использовании пиротехники

Сотрудники МЧС по Челябинской области напоминают жителям региона о необходимости помнить технику безопасности при использовании пиротехники.

Покупать пиротехнику можно только у продавцов, которые имеют все разрешительные документы на такой вид деятельности и сертификаты качества на продукцию. Все товары должны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку годности.

«Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию. В ней описаны способы безопасного запуска пиротехники, размеры опасной зоны и способы безопасной утилизации. Если таковая информация отсутствует, это основной признак фальсификации пиротехники», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Следует помнить и о том, что даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут детонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах.

В некоторых случаях салюты могут быть причиной ранения человека. Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие фейерверки, сначала обеспечьте безопасность зрителей, отведя их на безопасное расстояние, а лучше укрыть за надежной преградой. Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использовать его повторно. Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий момент – в руках или в непосредственной близости от людей, поэтому специалисты рекомендуют во время запуска всегда держать наготове воду.

Во избежание печальных последствий откажитесь от использования любых пиротехнических изделий в состоянии алкогольного опьянения.

Также стоит помнить о том, что фейерверки следует запускать на открытых площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске утверждены официальные места, где можно использовать пиротехнику.

Калининский район:

- в районе перекрестка улицы Университетской Набережной

и улицы Молодогвардейцев:

- набережная реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома

№ 6А по улице Российской:

- рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной):

- по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс):

Курчатовский район:

- по улице Черкасской, 15 (торговый комплекс «КС»):

Ленинский район города Челябинска:

- пункт Береговой, улица Ямпольская 1-я:

- улица Новороссийская, юго-западнее дома № 97:

Советский район:

- тупик пер. Большого:

Тракторозаводский район:

- в районе дома № 2 по пер. Мамина:

- южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова:

Центральный район:

- улица Труда, напротив ТРК «Мегаполис»:

- на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.