Спасатели напоминают южноуральцам о правилах безопасности при использовании пиротехники
Сотрудники МЧС по Челябинской области напоминают жителям региона о необходимости помнить технику безопасности при использовании пиротехники.
Покупать пиротехнику можно только у продавцов, которые имеют все разрешительные документы на такой вид деятельности и сертификаты качества на продукцию. Все товары должны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку годности.
«Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию. В ней описаны способы безопасного запуска пиротехники, размеры опасной зоны и способы безопасной утилизации. Если таковая информация отсутствует, это основной признак фальсификации пиротехники», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Следует помнить и о том, что даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут детонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах.
В некоторых случаях салюты могут быть причиной ранения человека. Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие фейерверки, сначала обеспечьте безопасность зрителей, отведя их на безопасное расстояние, а лучше укрыть за надежной преградой. Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использовать его повторно. Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий момент – в руках или в непосредственной близости от людей, поэтому специалисты рекомендуют во время запуска всегда держать наготове воду.
Во избежание печальных последствий откажитесь от использования любых пиротехнических изделий в состоянии алкогольного опьянения.
Также стоит помнить о том, что фейерверки следует запускать на открытых площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске утверждены официальные места, где можно использовать пиротехнику.
Калининский район:
- в районе перекрестка улицы Университетской Набережной
и улицы Молодогвардейцев:
- набережная реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома
№ 6А по улице Российской:
- рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной):
- по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс):
Курчатовский район:
- по улице Черкасской, 15 (торговый комплекс «КС»):
Ленинский район города Челябинска:
- пункт Береговой, улица Ямпольская 1-я:
- улица Новороссийская, юго-западнее дома № 97:
Советский район:
- тупик пер. Большого:
Тракторозаводский район:
- в районе дома № 2 по пер. Мамина:
- южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова:
Центральный район:
- улица Труда, напротив ТРК «Мегаполис»:
- на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.