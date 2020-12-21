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Где челябинцы могут запускать праздничные салюты. Список мест

В администрации Челябинска утвердили места, где горожане смогут запускать праздничные фейерверки. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Калининский район:

- в районе перекрестка улицы Университетской Набережной

и улицы Молодогвардейцев:

- набережная реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома

№ 6А по улице Российской:

- рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной):

- по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс):

Курчатовский район:

- по улице Черкасской, 15 (торговый комплекс «КС»):

Ленинский район города Челябинска:

- пункт Береговой, улица Ямпольская 1-я:

улица Новороссийская, юго-западнее дома № 97:

Советский район:

- тупик пер. Большого:

Тракторозаводский район города Челябинска:

- в районе дома № 2 по пер. Мамина:

- южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова:

Центральный район:

- улица Труда, напротив ТРК «Мегаполис»:

- на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор: