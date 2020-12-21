Где челябинцы могут запускать праздничные салюты. Список мест
В администрации Челябинска утвердили места, где горожане смогут запускать праздничные фейерверки. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.
Калининский район:
- в районе перекрестка улицы Университетской Набережной
и улицы Молодогвардейцев:
- набережная реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома
№ 6А по улице Российской:
- рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной):
- по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс):
Курчатовский район:
- по улице Черкасской, 15 (торговый комплекс «КС»):
Ленинский район города Челябинска:
- пункт Береговой, улица Ямпольская 1-я:
улица Новороссийская, юго-западнее дома № 97:
Советский район:
- тупик пер. Большого:
Тракторозаводский район города Челябинска:
- в районе дома № 2 по пер. Мамина:
- южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова:
Центральный район:
- улица Труда, напротив ТРК «Мегаполис»:
- на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор: