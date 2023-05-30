30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
30.05.2023
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
30.05.2023
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
25.05.2023
Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора
24.05.2023
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
18.05.2023
Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023