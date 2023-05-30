«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна

Один из самых известных в стране центров реабилитации диких животных «Спаси меня» (Челябинск) оказался на грани закрытия.

Региональное управление Россельхознадзора потребовало от некоммерческой общественной организации оформить лицензию на деятельность зоопарка. По мнению основателя фонда Карена Даллакяна, это равносильно его закрытию. Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Челябинской области, активно сотрудничающие с зоозащитниками, не могли пройти мимо этой ситуации.

«Действительно, сегодня в законе нет определения статуса реабилитационного центра для животных, – отметил руководитель фракции «СРЗП» Василий Швецов. – Но разве из этого следует, что приют, где уже четверть века выхаживают и лечат попавших в беду диких животных, надо приравнивать к зоопарку? Учитывая значимость Фонда, его репутацию и неоднозначность правового регулирования, считаем такую позицию ведомства, мягко говоря, неверной. Прекращение деятельности Фонда может привести к гибели животных».

Парламентарии отправили депутатский запрос в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям и руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой разобраться в создавшейся ситуации и рассмотреть варианты оптимального решения.

«Со своей стороны депутаты-справедливороссы готовы выступить с законодательной инициативой – разработать и определить юридический статус реабилитационных центров для диких животных, их нормативную базу. Сегодня велик запрос на гуманность. Надо не закрывать и «кошмарить», а помогать и создавать условия таким подвижникам, как Карен Даллакян и его единомышленники», – подытожил Василий Швецов.

Напомним, ранее агентство «Урал-пресс-информ» побеседовало на данную тему с самим Кареном Даллакяном и озвучило позицию регионального Россельхознадзора по этому вопросу.