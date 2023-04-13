Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии

В Клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске выявляют фиброз печени без биопсии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30 процентов людей на планете имеют хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП) - это около двух миллиардов человек. При этом вирусные гепатиты В и С входят в «десятку» причин смертности и инвалидности в мире.

В Клинике ЮУГМУ поясняют, что фиброз печени – это процесс рубцевания ткани, который нарушает работу органа.

Триггерами печеночного фиброза чаще всего становятся алкоголь, гепатотропные вирусы (В и С), наркотики, лекарственные препараты, ксенобиотики, нарушения в метаболизме организма и иммунном статусе, а также генетические факторы.

«Промедление в лечении может привести к стремительному прогрессированию болезни и формированию цирроза. Поэтому решающую роль имеют своевременная диагностика и определение стадии фиброза», - отмечает заведующая отделением эндоскопии и УЗИ Светлана Михайлова.

Ранее фиброз печени выявляли с помощью биопсии (имеет противопоказания и влечет риск осложнений). Сейчас вместо травматичного инвазивного метода чаще используется неинвазивная ультразвуковая эластометрия (УТЭ печени) или фибросканирование на аппарате «FibroScan» (ФиброСкан).

Эластометрия - высокодостоверный скрининг, по информативности не уступает биопсии, при этом имеет ряд преимуществ: нетравматичен и безопасен; нет необходимости в предварительном обследовании и подготовке пациента; не требует нахождения в стационаре; обследование занимает около 10-15 минут; результат выдается пациенту сразу после обследования; может проводится неоднократно, что важно при диспансерном наблюдении и контроле эффективности терапии.

Проведение эластометрии печени необходимо пациентам с хроническим вирусным гепатитом (ХВГ В или С), а также с гепатитами любой другой этиологии (аутоиммунный, кардиальный, и т.д.); всем, кто планирует пройти противовирусную терапию (для оценки фиброза до, во время и после лечения); пациентам с циррозом печени; любому человеку, серьезно относящемуся к своему здоровью, состоянию печени.

Ограничениями для проведения эластометрии являются ожирение (четвертая стадия); выраженный асцит (жидкость в брюшной полости часто сопутствует гепатиту и циррозу); нестандартная форма грудной клетки; узкие межреберные промежутки; беременность.

Обследование на аппарате «ФиброСкан» проводится на платной основе.

Записаться на исследование можно по телефону: +7 (351) 728-72-02. Пройти его можно по адресу: Челябинск, улица Черкасская, 2, корпус №2, отделение эндоскопии и ультразвуковой диагностики, кабинеты №203, 204.