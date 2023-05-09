Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравляет жителей региона с 78-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Спикер уверен, что южноуральцы, как и все россияне, будут всегда помнить, какой ценой досталась Великая Победа.

«Девятое мая – священный праздник в истории нашей страны, он дорог каждому из нас. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась, - говорится в поздравлении. - Сегодня самые искренние слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Вы – наша гордость. Низкий Вам поклон за героизм и стойкость».

Спикер подчеркнул, что «сейчас нам как никогда важно беречь Россию, с честью и гордостью нести знамя Победы, сохранять память о наших отважных воинах и продолжать их дело».

Глава регионального парламента уверен, что значение Дня Победы не меркнет с годами. «Прочной нитью памяти подвиги наших дедов и прадедов связаны с мужеством бойцов, участвующих в специальной военной операции. И от каждого из нас в эти дни требуется собранность, сплоченность и верность Родине. Стойкость, мужество и самоотверженность заложены в характере россиян, в традициях и идеалах, переданных нам поколением победителей.

Глава регионального парламента Александр Лазарев желает всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья, сил, бодрости и стойкости духа на долгие годы, а всем южноуральцам – мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, депутат областного парламента Владимир Перезолов и глава Увельского района Сергей Рослов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Федора Никифоровича Череваткина и поздравили его с 78-летием Великой Победы.

Он ушел воевать в 1942-м, когда ему было 17 лет. Сражался на Калининском и Белорусском фронтах. Был ранен, восемь месяцев провел в госпитале, затем снова вернулся на фронт. За проявленные мужество и героизм удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу». На парадном пиджаке у ветерана еще много боевых наград. В мирное время он трудился крановщиком на предприятиях Южноуральска.

Федор Никифорович поделился с гостями воспоминаниями о сражении, в котором он получил тяжелое ранение.

Сегодня ветеран переживает за наших бойцов в зоне спецоперации. «Мы тогда Родину защищали, сегодня наши внуки и правнуки также противостоят нацизму», – сказал Федор Чкреваткин.

Александр Лазарев поблагодарил Федора Никифоровича за проявленное им в годы Великой Отечественной войны мужество, созидательный труд в мирное послевоенное время.

«Мы безмерно признательны вам за героизм и самоотверженность. Вы – наша гордость», - сказал Александр Лазарев.

Владимир Перезолов пришел поздравить ветерана со своим сыном Александром. Депутат пожелал Федору Череваткину крепкого здоровья и еще долгие годы оставаться в строю ветеранов Увельского района.