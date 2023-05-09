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Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравляет жителей региона с 78-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Спикер уверен, что южноуральцы, как и все россияне, будут всегда помнить, какой ценой досталась Великая Победа.

«Девятое мая – священный праздник в истории нашей страны, он дорог каждому из нас. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась, - говорится в поздравлении. - Сегодня самые искренние слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Вы – наша гордость. Низкий Вам поклон за героизм и стойкость».

Спикер подчеркнул, что «сейчас нам как никогда важно беречь Россию, с честью и гордостью нести знамя Победы, сохранять память о наших отважных воинах и продолжать их дело».

Глава регионального парламента уверен, что значение Дня Победы не меркнет с годами. «Прочной нитью памяти подвиги наших дедов и прадедов связаны с мужеством бойцов, участвующих в специальной военной операции. И от каждого из нас в эти дни требуется собранность, сплоченность и верность Родине. Стойкость, мужество и самоотверженность заложены в характере россиян, в традициях и идеалах, переданных нам поколением победителей.

Глава регионального парламента Александр Лазарев желает всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья, сил, бодрости и стойкости духа на долгие годы, а всем южноуральцам – мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, депутат областного парламента Владимир Перезолов и глава Увельского района Сергей Рослов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Федора Никифоровича Череваткина и поздравили его с 78-летием Великой Победы.

Он ушел воевать в 1942-м, когда ему было 17 лет. Сражался на Калининском и Белорусском фронтах. Был ранен, восемь месяцев провел в госпитале, затем снова вернулся на фронт. За проявленные мужество и героизм удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу». На парадном пиджаке у ветерана еще много боевых наград. В мирное время он трудился крановщиком на предприятиях Южноуральска. 

Федор Никифорович поделился с гостями воспоминаниями о сражении, в котором он получил тяжелое ранение.

Сегодня ветеран переживает за наших бойцов в зоне спецоперации. «Мы тогда Родину защищали, сегодня наши внуки и правнуки также противостоят нацизму», – сказал Федор Чкреваткин.

Александр Лазарев поблагодарил Федора Никифоровича за проявленное им в годы Великой Отечественной войны мужество, созидательный труд в мирное послевоенное время.

«Мы безмерно признательны вам за героизм и самоотверженность. Вы – наша гордость», - сказал Александр Лазарев.

Владимир Перезолов пришел поздравить ветерана со своим сыном Александром. Депутат пожелал Федору Череваткину крепкого здоровья и еще долгие годы оставаться в строю ветеранов Увельского района.

Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Лазарев
День Победы
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В Челябинске полицейские проверяют информацию о ночной стрельбе

04.05.2023 12:11

Власти Челябинска пояснили ситуацию «со сквозным проездом» по двору на Воровского

04.05.2023 11:48

Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю

04.05.2023 11:07

В отношении челябинца возбуждено дело о содействии терроризму

04.05.2023 11:05

В Челябинске открыты три пункта исследования клеща

04.05.2023 10:38

«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно

04.05.2023 10:32

В Челябинской области сохраняется тенденция снижения безработицы

04.05.2023 10:14

На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки

04.05.2023 10:03

Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет

04.05.2023 09:50

Без кота и жизнь не та: любимая Мутя челябинских бойцов родила котят

04.05.2023 09:27

Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура

04.05.2023 09:17

«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы

04.05.2023 09:02

Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая

03.05.2023 23:10

В Челябинске благодаря совместным играм и общению с животными особые дети учатся дружить со сверстниками

03.05.2023 20:44

В Челябинске 16 июня состоится рок-спектакль «Цой. Последний герой»

03.05.2023 19:51

На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение

03.05.2023 19:22

В четверг в Челябинской области сохранится жаркая и ветреная погода

03.05.2023 19:15

Анонсы событий и мероприятий четвертое мая (18+)

03.05.2023 18:51

Южноуральцев научат быть счастливыми

03.05.2023 18:31

Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов

03.05.2023 17:21

Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади

03.05.2023 17:04

Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому