Спикер Александр Лазарев обсудил вопросы развития АПК в Брединском районе и просветил фермеров

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев обсудил со специалистами вопросы развития агропромышленного комплекса в ходе посещения 11 августа Брединского района, а также рассказал фермерам о возможностях получения государственных мер поддержки.

Спикер принял участие в научно-производственном совещании по развитию мясного скотоводства, которое проводилось на базе ООО «Агрофирма Калининская» (один из четырёх племенных заводов области по выращиванию племенного специализированного мясного скота и лучший племзавод в РФ по выращиванию герефордов). В работе совещания также принимает участие председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

В агрофирме создан уникальный тип скота, адаптированный к российским условиям континентального климата и с продуктивностью мирового уровня.

Александр Лазарев обратил особое внимание участников совещания на меры поддержки, которые оказываются в регионе агропромышленному комплексу.

«Губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером и депутатами Законодательного Собрания Челябинской области уделяется особое внимание вопросам развития агропромышленного комплекса», - подчеркнул спикер.

В 2022 году было предусмотрено увеличение расходов областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса по сравнению с прошлым годом. Общий бюджет составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда – средства государственной поддержки. «Сохранены основные направления господдержки растениеводства и животноводства, в том числе мясного скотоводства, а по ряду значимых направлений, таких как субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, поддержка животноводства, расходы существенно увеличены», - подчеркнул председатель регионального парламента.

Впервые предоставляются гранты на развитие сельского туризма. «На выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в сфере мясного и племенного скотоводства, предусмотрено свыше 100 миллионов рублей», - отметил Александр Лазарев.

В регионе для поддержки мясного скотоводства учреждены дополнительные субсидии из областного бюджета, объём которых в 2022 году составляет 36,2 миллиона рублей, а общая поддержка мясного скотоводства, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, составляет 121 миллион рублей, уточнили в минсельхозе.

В ходе рабочей поездки в Брединский район Александр Лазарев посетил семейное предприятие «Еринъ сыр».

На ферме, расположенной в поселке Бреды, производят 18 сортов сыра, масло, молоко, йогурт. Экскурсию по производству для депутатов провел руководитель предприятия Денис Ерин.

Предприниматель рассказал, что идея производства сыров родилась в 2019 году, а в 2020 на месте бывшего кирпичного завода уже была возведена сыроварня. Здесь держат небольшое поголовье коров специальных молочных пород. На сыроварне используют отечественное оборудование – сырные ванны, камеры созревания с автоматической поддержкой влажности и температуры.

В ходе беседы выяснилось, что за два года работы предприятие пока не воспользовалось мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей, действующими на территории Челябинской области.

Александр Лазарев познакомил фермера с существующими мерами. «У нас в регионе действительно большое внимание уделяется АПК – и крупным производителям, и небольшим семейным предприятиям. Все они вносят вклад в укрепление продовольственной безопасности, обеспечивают рынок качественными продуктами, - поделился спикер регионального парламента. - Губернатором совместно с областным парламентом был принят ряд эффективных мер поддержки, на которые может претендовать и “Еринъ сыр”».

Предприниматель может получить несколько видов субсидии: на поддержку собственного производства молока, на финансовое обеспечение части затрат на производство молока, на поддержку молочного и мясного животноводства.

«Сейчас ведется работа над новым видом поддержки – возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока, переработанного на пищевую продукцию. Думаю, что это может стать хорошим подспорьем для развивающегося бизнеса», - отметил Александр Лазарев.

Также спикер областного парламента обратил внимание своих коллег, депутатов, на важность таких встреч с предпринимателями в избирательных округах. «Сейчас очень важно рассказывать об инициативах, направленных на поддержку бизнеса. Мы как никогда заинтересованы в укреплении экономики, для этого надо информировать предпринимателей, говорить с ними, узнавать об их проблемах», - отметил Александр Лазарев.