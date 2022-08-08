Спикер Александр Лазарев поздравил ЮАИЗ с юбилеем

Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ, Южноуральск, Челябинская область) отметил 65-летие со дня образования. Председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев поздравил руководство и коллектив уникального предприятия с юбилеем.

Спикер поприветствовал сотрудников ЮАИЗ и вручил награды Законодательного Собрания Челябинской области.

«Высокое профессиональное мастерство заводчан, ответственное отношение к делу и грамотное руководство являются залогом успешной работы и дальнейшего эффективного развития “Южноуральского арматурно-изоляторного завод”, – обратился к коллективу завода Александр Лазарев. Отдельные слова благодарности ветеранам производства – людям, которые стояли у истоков предприятия и в дальнейшем обеспечили преемственность традиции»

Председатель областного парламента вспомнил, что и сам в юности проходил практику в одном из цехов арматурно-изоляторного завода.

История Южноуральского арматурно-изоляторного завода началась в 50-е годы XX века, во времена активного строительства новых линий электропередач. В 1953 году было утверждено место расположения завода в поселке Южноуральский. В 1956 году был введен в эксплуатацию цех фарфоровых изоляторов, в 1962 году – литейный цех.

На сегодняшний день ЮАИЗ крупнейший в России производитель в своей отрасли (более 70 процентов всех стеклянных изоляторов, производимых в стране). На предприятие приходится более 20 процентов мирового выпуска изоляторов.

Основными заказчиками продукции являются энергопередающие компании и РЖД. Оборудование ЮАИЗ имеется в каждом регионе страны. Ведется сотрудничество с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном. Из стран дальнего зарубежья с Ливаном, Сирией, Вьетнамом, Ираном. Около 30 % продукции реализуется в России, 70% - на внешнем рынке.

В апреле 2022 года Минпромторг РФ зарегистрировал «Южноуральский индустриальный парк» на территории завода (девятый по счету индустриальный парк в Челябинской области). На территории парка работают три предприятия (ЮАИЗ, кузнечно-прессовое производство, литейное производство) по производству электрических изоляторов из стекла, фарфора и полимеров, литью чугуна и формированию комплектующих для энергетического оборудования. Рассматриваются заявки ещё четырех предприятий, которые помогут расширить производственные возможности парка.

Александр Лазарев напомнил, что областным парламентом принят ряд законов, которые устанавливают налоговые льготы для индустриальных парков. «В регионе для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков обнулен транспортный налог. Льгота распространяется на грузовые автомобили, автобусы и другие самоходные машины и механизмы. Кроме того, для индустриальных парков установлены льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль. Им предоставляется возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль, – отметил Александр Лазарев. - Эти законы разработаны по инициативе губернатора и депутатов областного парламента. Мы рассчитываем, что эти меры поддержки станут стимулом для развития индустриальных парков в регионе, приведут к созданию новых производств и новых рабочих мест. Это особо актуально в сегодняшней непростой ситуации»

ДЛЯ СПРАВКИ

По итогам 2021 года, общее число резидентов всех созданных и действующих на территории Челябинской области индустриальных парков — 34 промышленных предприятия. Общий объем инвестиций в их проекты составил 2,7 миллиарда рублей, а в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило около трех миллиардов рублей налоговых отчислений. При этом управляющими компаниями индустриальных парков и их резидентами создано более пяти тысяч постоянных рабочих мест. Челябинская область занимает среди регионов России шестое место по количеству созданных индустриальных парков.