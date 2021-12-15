Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска

Вчера, 14 декабря, в Курчатовском районе Челябинска чествовали спортсменов и физкультурников. Торжественная церемония прошла в банкетном зале отеля «Виктория».

Мероприятие, на котором курчатовцы награждают своих участников городских и районных спортивных мероприятий, давно уже стало традиционным. Но от этого оно не перестало быть волнующим и долгожданным. Судя по улыбкам, радостным приветствиями и оживлённым беседам среди гостей, сюда спешили как на праздник, а не для того, чтобы просто соблюсти формальность. Цветы, благодарности, выходы под вспышки фотокамер и аплодисменты, яркие танцевальные номера в перерывах между награждениями – всё это создавало атмосферу настоящего спортивного «Оскара», только без соревновательности и нарочитой пафосности.

А вот список номинаций, как у любой престижной премии, был внушительным. Прежде всего, благодарственные письма и подарки вручили спортсменам, которые представляли Курчатовский район на городской Спартакиаде – волейболистам, баскетболистам, шахматистам, лыжникам, игрокам настольного тенниса и легкоатлетам. Кроме того, наградами были отмечены ветераны спорта, руководители образовательных учреждений, учителя физкультуры, тренеры, организаторы спортивных мероприятий – люди, благодаря которым массовый спорт ещё существует.

Среди них – председатель Совета ветеранов спорта Курчатовского района Людмила Рязанова, преподаватель физкультуры с 45-летним стажем Ирина Булдышева, призёр области по лыжным гонкам Марина Петрова, чемпионки России по волейболу Полина Стальмакова, Кристина Ванслова, Мария Сенишина и многие другие. Всего в списке лауреатов – 100 человек.

С приветственной речью к героям вечера обратился глава Курчатовского района Сергей Антипов:

«Курчатовский район не случайно считается самым спортивным районом. Детские сады, школы, промышленные коллективы – у нас везде занимаются спортом и физкультурой. И везде есть руководители, которые болеют за развитие спортивного движения и горят этим», – сказал он.

По мнению организаторов, лучшие спортивные организации района – фитнес-центр «Citrus Fitness», первый в Челябинске спортивно-оздоровительный комплекс мирового уровня; лыжная база в эко-парке «Северо-Запад», которая в этом году открылась после двух лет реконструкции. Здесь есть самый большой в городе каток, лыжня и доступные для аренды новые футбольные поля. Ежегодно в районе проводится около 30 спортивно-массовых мероприятий. Также курчатовцы являются постоянным участниками областного фестиваля ГТО, где занимают только призовые места. Второй год подряд сборная района является лидером общего зачёта на городской спартакиаде.

О том, почему в Курчатовском районе существует тёплая традиция собирать всех спортсменов перед Новым годом, рассказала заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации района Кристина Никитина:

«Мы ежегодно собираем всех спортсменов, которые принимают участие в городской Спартакиаде. Мы проводим мероприятия, где в торжественной обстановке чествуем спортсменов и дарим им хорошие подарки. Для них это ещё и повод лишний раз увидеться, пообщаться. Плюс отдельно мы отмечаем наших VIPов – ветеранов спорта и руководителей спортивных организаций. На самом деле, в плане спортивной инфраструктуры мы не избалованный район – у нас нет обилия спортивных сооружений, но люди все спортивные, дружные, заряженные на успех».

О планах развития массового спорта рассказал председатель Совета депутатов Курчатовского района Александр Исаев:

«В этом году, когда обсуждался бюджет района и вносили предложения увеличить расходы на проведение социальных, культурных и спортивных мероприятий, депутаты практически единогласно эти предложения принимали. Процент от всего-то бюджета, наверное, небольшой. Как уже говорил глава района Сергей Васильевич, эту сумму мы можем увеличить, только нужны интересные предложения, современные. Вот лично я предлагал депутатам и районной администрации поучаствовать в сдаче норм ГТО, но идею восприняли с иронией».

В 2021 году, помимо реконструкции лыжной базы, по словам Александра Исаева, в микрорайоне «Парковый» появилась хоккейная коробка. Полностью с нуля было отремонтировано около 20 хоккейных площадок во дворах, заменены их ограждения, установлено освещение. На следующий год тоже неплохие перспективы: одобрены все спортивные объекты, которые были заявлены по программе инициативного бюджетирования.

В разговорах со спортивной общественностью не обошлось и без пожеланий на будущее. Например, член баскетбольной команды Курчатовского района «Южный Урал» Евгений Пантелеев обратил внимание на то, что в районе мало хороших баскетбольных залов для тренировок, а те, что есть, расписаны на недели. Было бы хорошо, считает Сергей, если бы появился какой-то универсальный спортивный комплекс – не только для занятий баскетболом, но и для волейбола, мини-футбола. Тогда у команды района была бы возможность как следует подготовиться к Спартакиаде и сыграться перед турниром, ведь сборная состоит из игроков разных команд и им просто необходимы общие тренировки. Одним словом, проблемы есть, но они решаемые, надо только приложить усилия.

Конференц-зал спортсмены покидали не спеша, обменивались поздравлениями, делились друг с другом впечатлениями и новостями. И как отметил в разговоре один из гостей, такие моменты сплочения делают команду Курчатовского района сильнейшей сборной города.