Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине

Ветеран боевых действий в Афганистане, депутат Озерска Дмитрий Карпинский регулярно проводит уроки патриотизма для школьников из разных городов Челябинской области.

В преддверии великого праздника – Дня Победы – он встретился с учениками озерской школы №38. Депутат рассказал ребятам о событиях военного конфликта в Афганистане, показал фотографии и экспонаты: форму, небоевые автоматы, боеприпасы, мины.

Подростки могли все подержать в руках, почувствовать истинную тяжесть оружия, с которым шли на подвиг наши солдаты в Великую Отечественную войну или во время боевых действий в Афганистане.

«Как юноши, так и девушки всегда с большим интересом задают вопросы. И это правильно. Наше подрастающее поколение должно знать историю своей страны. Они вырастут и станут защитниками своей Отчизны», – сказал Дмитрий Карпинский.

До встречи в Озерске депутат приезжал на мероприятие в кадетскую школу №4 в Кыштыме.