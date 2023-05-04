04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
04.05.2023
В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации
04.05.2023
Пятого мая юные челябинцы заступят в почетный караул
04.05.2023
В челябинском поселке Баландино закроют железнодорожный переезд
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
06.04.2023
Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают
21.02.2023
Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!
20.02.2023
Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
17.02.2023
Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023