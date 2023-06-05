Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий

Депутаты фракции «Справедливая Россия-За Правду» в Законодательном Собрании Челябинской области заступились за ветерана боевых действий.

Сегодня, пятого июня, Василий Швецов, Владимир Бекишев и Ольга Мухометьярова отправили прокурору региона Карену Габриеляну обращение с просьбой разобраться в вопиющей ситуации - охрана не пустила в ресторан «Максимилианс» председателя регионального отделения «Боевого братства» на день рождения супруги. В заведении сослались на то, что мужчина был в военной форме. Лишь спустя время после того, как ветеран разместил видео инцидента на своих страницах в соцсетях, пришел администратор и разрешил ему зайти.

«Случаи дискриминации людей в военной форме недопустимы. Отказ клиентам в обслуживании является грубым нарушением в том числе требований Гражданского законодательства», — сказано в обращении депутатов.

Увы, эта ситуация не единственная. В СМИ уже описывались случаи, когда после начала СВО военнослужащих в камуфляже отказывались пускать в общественные места в некоторых регионах России. А ведь речь идет о людях, которые защищали или защищают Родину по сей день.