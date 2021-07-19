Старые урны на проспекте Ленина в Челябинске заменили на бетонные, с гранитной крошкой

На проспекте Ленина в Челябинске власти Центрального района заменили старые урны, установив вместо них пятьдесят урн из бетона с гранитной крошкой.

Об этом сегодня, 19-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Он сообщил, что форма и цвет новых урн (объемом 60 литров) были согласованы с городским управлением по архитектурно-градостроительному проектированию.