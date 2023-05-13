Старый дом

Андрей подошел к дому. Старый, одноэтажный, покосившийся. Он затерялся среди высоких лосковых многоэтажек, и казался скорее уродцем, чем оплотом деревенской жизни среди городских джунглей.

И именно это чудо природы Андрею предстояло продать.

То ли это был прикол, то ли какое-то неведомое ему посвящение в риэлторы, но ему, работающему всего вторую неделю, начальник в обязательные для продажи объекты кинул сегодня утром именно этот домик.

Андрей стер пот со лба, который неминуемо вышибало при одном взгляде на строение, и резко дернул двери. Ручка осталась в руке, дверь — на месте.

— Хорошенькое дело, — сказал про себя молодой человек и стал смотреть, как же попасть внутрь.

—Да ты сильно-то не напрягайся, кругом обойди, там аще двирца ести. Туда и входий, — услышал Андрей заковыристую речь.

Рядом с его объектом стоял еще один низенький домик. Он был таким же непривлекательным и облезлым. У входа в него сидела старая-престарая старушка. На вид ей было лет 100. А может даже и больше.

— Чевой уставился. Али не видал никогда. Ты продавец что ль новый? Давай, давай, торгуй, четверо уж пытались, да никак, все у них беды каки приключались — то под машину попадет, то ногу сломает, как будто Матрена продавать хату не хочет. Колясику ж завещала, а он домишку бросил. Дак ведь хата добрая, 200 лет стоит, ничего ей не делается. Непонятно че ему исчо надотить.

— А что, бабушка, дом ходят смотрят? Или только продавцы калечатся.

—Так, конечно, ходют, было трое али пятеро за эти годы. Их потом поп наш отпевал. Непонятные там сюжеты произошли. В общем хотели купить да не купили. Матрена, видать, старается. Недаром ее при жизни ведьмой считали.

Андрей еще раз стер пот со лба. Работа риэлтором нравилась ему все меньше. Странный объект вызывал животный страх. А желание войти внутрь было отрезано раз и навсегда.

— Ну, бабушка, спасибо за информацию. Я пойду. Дела.

И Андрей медленно отправился к машине, внимательно осмотрел колеса и прислушался к двигателю — а то мало ли что. В офисе он написал заявление на увольнение.

Как только Андрей ушел, бабушка улыбнулась и достала новенький смартфон:

— Алле, Максюша! Да, был новый, отвадила. Так что звони Коляне, проси дом и землю по дешевке, покупателей не будет ближайшее время. А там и мою хату снесем. Построим уже ТРК. Место-то видное…