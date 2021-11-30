Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка

Стелу «Город трудовой доблести», установленную на аллее Славы в Челябинске по случаю присвоения ему почетного звания, украсила архитектурно-художественная подсветка, которая, по словам мэра Натальи Котовой, подчеркивает стать монумента.

Как отмечают в пресс-службе челябинской администрации, для муниципалитета это первый опыт проектировки памятника сразу с осветительной аппаратурой.

Наталья Котова поблагодарила за хорошую работу своих заместителей Сергея Авдеева (по городскому хозяйству) и Максима Куляшова (по дорожному хозяйству и транспорту), начальника управления культуры Элеонору Халикову, председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, главу Центрального района Виктора Ереклинцева и всех специалистов, которые внесли свой вклад в возведение монумента.

«Стела получилась великолепной, уникальной. А подсветка только подчеркивает ее стать. Но отдельные слова благодарности хочу сказать нашим челябинцам, благодаря которым наш город получил столь высокое звание», - подчеркнула Наталья Котова.

В мэрии заявили, что стела в столице Южного Урала – действительно уникальная: Челябинск стал первым городом России, кто решился исполнить проект полностью в граните.

«Для придания фотоизображениям на пилонах как можно более реальных очертаний выполнено напыление никелем. На данный момент такое исполнение проекта стелы не имело опыта реализации в Российской Федерации», - заявили в администрации города.

Напомним, торжественное открытие стелы состоялось утром минувшего воскресенья, 28-го ноября, с участием 94-летней труженицы тыла Людмилы Николаевной Журавлевой, которая в годы войны, обучившись сварочному делу, работала по 12 часов в день.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», автором проекта стелы «Город трудовой доблести» в Челябинской области стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

Заказчиком строительства мемориального объекта в столице Южного Урала выступило МАУ «Челябинский центр искусств». Подрядных организаций, реализовывавших проект, было несколько: ООО «Медный голем» (Ростов-на-Дону), «Фабрика камня», (ИП Фроликов Алексей Владимирович, Челябинск), общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество».

Работы по возведению объекта стартовали в Челябинске 13-го сентября. Монтаж центральной стелы «Город трудовой доблести» начался во второй половине октября, после окончания обустройства основания всего комплекса объектов: центральной стелы, левого и правого пилонов.

СПРАВКА

Указ о присвоении столице Южного Урала почетного звания «Город трудовой доблести» президент РФ Владимир Путин подписал второго июля 2020-го года. Вторым муниципалитетом региона, удостоенным такой чести, стал Магнитогорск, где стелу в честь этого события открыли в июле 2021-го.