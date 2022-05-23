Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет минцифры России.

Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком», и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.

«Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики — и это главный показатель работы нашей команды. Ежемесячно видеосервисом пользуется уже более десяти миллионов клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в ТОП-3 российских онлайн-кинотеатров. Клиенты выбирают удобство сервиса, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы развития: скоро появятся новые сериалы в линейке Wink Originals. Оригинальный проект «The Телки», премьера которого состоялась недавно, стал самым успешным отечественным сериалом в Wink», - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Развитие видеосервиса Wink подтверждает, что «Ростелеком» способен самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу - создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО», - сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность просматривать контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

В Wink представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, восемь радиостанций. С сервисом мультискрин на один аккаунт подключается до семи устройств. А еще можно начать смотреть кино на экране телевизора, а продолжить - на смартфоне. Есть возможность заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его даже когда нет доступа в интернет.

Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.

Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Уникальная услуга «Обмен минут на кино» способствует увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма.