Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох

Пользователи социальной сети ВКонтакте активно обсуждают снимки детского сада в Копейском городском округе (Челябинская область), который паблик перепостил – вместе с текстом – со страницы независимого журналиста Надежды Залевской.

Здание на фото выглядит довольно жутко – для дошкольного образовательного учреждения уж точно. Также отмечается, что внутри не раз сыпался потолок – так якобы заявляла мама одного из малышей.

Фото Надежды Залевской Поделиться

Интересно, что подписчики сообщества в комментариях (а их довольно много), не только ужасаются состоянию здания, но и защищают данное учреждение: немало отзывов – в защиту садика. Люди даже пишут, что пост с критикой здания – провокационный, принадлежит перу недоброжелателя, прилагая снимки этого же учреждения, только его основного входа (здесь детский сад №7 в поселке Октябрьском, по адресу: улица Гагарина, 3, выглядит намного симпатичнее).

«Хорошие ясли и воспитатели хорошие. В группах тепло и чисто. У меня двое детей ходили в эти ясли, и никому ничего не сыпалось. Внутри все очень чисто и все отремонтировано. Площадки обновленные, возле главного входа все отштукатурено и покрашено. Да, здание - обшарпанное немного со стороны внутреннего дворика. Будут деньги, и там отремонтируют. Главное - внутри все хорошо и на площадках», - отметила в обсуждениях Дарья Шевцова.

Пользователи сети пишут, что здание данного садика (построено в 50-е годы прошлого века) изначально очень красивое и, если его как следует отремонтировать, цены ему не будет.

Ситуацию с садиком в Октябрьском агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировала начальник отдела пресс-службы администрации Копейского городского округа Наталья Чабан.

Официальный представитель мэрии сообщила, что детский сад №7 функционирует и постоянно поддерживается в рабочем состоянии.

«На фотографии отображена внутренняя часть фасада, где не предусмотрен вход детей в группы. Внутри помещение выглядит уютно и красиво. Системы отопления, водоснабжения, канализации функционируют. Кровля здания также находится в исправном состоянии. Проводился ремонт отмостки, фундамента, ступеней. Садик ежегодно в августе проходит госприемку к новому учебному году», - сообщила Наталья Чабан.

Также она отметила, что, так как этот детский сад – индивидуальной планировки, была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт всего фасада.

«Сегодня садик стоит в очереди для проведения ремонта по линии министерства образования Челябинской области на 2023-24-й годы. Проектная документация готова. Государственная экспертиза пройдена. Сумма по проекту – более пяти миллионов рублей», - рассказала Наталья Чабан.

Кроме того, подчеркнула представитель администрации Копейска, в настоящее время в поселке Октябрьском, на улице Северной, 31, ведется строительство еще одного детского сада на 140 мест.