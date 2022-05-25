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25.05.2022

Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги
Детский сад Копейска
Общество
25.05.2022 15:30

Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох

Пользователи социальной сети ВКонтакте активно обсуждают снимки детского сада в Копейском городском округе (Челябинская область), который паблик перепостил – вместе с текстом – со страницы независимого журналиста Надежды Залевской.

Здание на фото выглядит довольно жутко – для дошкольного образовательного учреждения уж точно. Также отмечается, что внутри не раз сыпался потолок – так якобы заявляла мама одного из малышей.

Фото Надежды Залевской

Интересно, что подписчики сообщества в комментариях (а их довольно много), не только ужасаются состоянию здания, но и защищают данное учреждение: немало отзывов – в защиту садика. Люди даже пишут, что пост с критикой здания – провокационный, принадлежит перу недоброжелателя, прилагая снимки этого же учреждения, только его основного входа (здесь детский сад №7 в поселке Октябрьском, по адресу: улица Гагарина, 3, выглядит намного симпатичнее).

Фото: Катя Ахметзянова Катя Ахметзянова «Хорошие ясли и воспитатели хорошие. В группах тепло и чисто. У меня двое детей ходили в эти ясли, и никому ничего не сыпалось. Внутри все очень чисто и все отремонтировано. Площадки обновленные, возле главного входа все отштукатурено и покрашено. Да, здание - обшарпанное немного со стороны внутреннего дворика. Будут деньги, и там отремонтируют. Главное - внутри все хорошо и на площадках», - отметила в обсуждениях Дарья Шевцова.

Пользователи сети пишут, что здание данного садика (построено в 50-е годы прошлого века) изначально очень красивое и, если его как следует отремонтировать, цены ему не будет.

Ситуацию с садиком в Октябрьском агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировала начальник отдела пресс-службы администрации Копейского городского округа Наталья Чабан.

Официальный представитель мэрии сообщила, что детский сад №7 функционирует и постоянно поддерживается в рабочем состоянии.

«На фотографии отображена внутренняя часть фасада, где не предусмотрен вход детей в группы. Внутри помещение выглядит уютно и красиво. Системы отопления, водоснабжения, канализации функционируют. Кровля здания также находится в исправном состоянии. Проводился ремонт отмостки, фундамента, ступеней. Садик ежегодно в августе проходит госприемку к новому учебному году», - сообщила Наталья Чабан.

Также она отметила, что, так как этот детский сад – индивидуальной планировки, была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт всего фасада.

«Сегодня садик стоит в очереди для проведения ремонта по линии министерства образования Челябинской области на 2023-24-й годы. Проектная документация готова. Государственная экспертиза пройдена. Сумма по проекту – более пяти миллионов рублей», - рассказала Наталья Чабан.

Кроме того, подчеркнула представитель администрации Копейска, в настоящее время в поселке Октябрьском, на улице Северной, 31, ведется строительство еще одного детского сада на 140 мест.

Автор: Евгения Александрова
Детский сад Копейска
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Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки

23.05.2022 15:26

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

23.05.2022 15:11

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

23.05.2022 15:09

За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

23.05.2022 14:44

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке