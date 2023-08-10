Строители Челябинской области вносят весомый вклад в развитие региона

Сегодня, девятого августа, в резиденции губернатора состоялся торжественный прием ко Дню Строителя. Глава региона Алексей Текслер вручил благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли.

«Ваша профессия – одна из самых почетных и уважаемых. Ее выбирают люди, которые искренне любят свою большую, малую Родину. Кто готов трудиться для того, чтобы наши города и села росли, развивались, становились более красивыми, комфортными», – сказал в своем приветственном слове Алексей Текслер.

Губернатор отметил весомый вклад строительной отрасли в социально-экономическое развитие региона. В стройкомплексе Южного Урала трудится свыше 170 тысяч человек. Это динамично развивающаяся сфера, которая каждый год наращивает свой потенциал.

В 2022 году южноуральские строители ввели в эксплуатацию около 1,9 миллиона квадратных метров жилья. За семь месяцев 2023 года в регионе уже построено свыше 1,23 миллиона «квадратов».

Губернатор выразил уверенность, что строители не только выполнят план, предусмотренный федеральным проектом «Жилье» на этот год, но и перекроют этот показатель. «Мы вплотную подойдем к объему жилья два миллиона квадратным метров, - подчеркнул Алексей Текслер. - В следующем году у нас не менее масштабные планы».

В области активно реализуется программа комплексного развития сельских территорий. На селе в этом году по программе будет построено и реконструировано 17 объектов.

С опережением планов идет переселение граждан из аварийного фонда.

«В регионе завершена текущая программа. Мы опередили первоначальный график расселения и завершили эту программу на полтора года раньше срока. Расселили жилищный фонд площадью 172 тысячи квадратных метров и предоставили улучшенное жилье для более 11 тысяч человек», - констатировал глава региона.

Он отметил, что в настоящее время формируется новая областная адресная программа для расселения домов, признанных аварийными до января 2022 года. Расселяемая площадь составит 198 тысяч квадратных метров. «Постараемся завершить этот проект в кратчайшие сроки», – пояснил глава региона.

В регионе активно ведется строительство социальных объектов В 2022 году построено 28 соцобъектов, в том числе пять школ, 11 детсадов, восемь объектов спортназначения, три объекта здравоохранения.

С начала 2023 года построено 18 соцобъектов. В том числе многофункциональный культурный центр в Муслюмово Кунашакского района, ФОКи в Верхнеуральском и Брединском районах, ледовые дворцы в Озерска, Сатке, 13 ФАПов.

До конца года в планах построить еще более 30 социально значимых объекта, в том числе девять детсадов, три школы, семь спортобъектов, два культурно-досуговых центра, ряд объектов здравоохранения, а также многофункциональный центр помощи участникам специальной военной операции.

Глава региона среди знаковых проектов отметил парк «Притяжение» в Магнитогорске, вторая очередь которого открыта в июле. А также начатое в Челябинске строительство университетского кампуса мирового уровня, первые объекты которого появятся весной следующего года.

Возводится уникальный крытый футбольно-легкоатлетический манеж в Челябинске «Челябинск–Арена», а также храмы и мечети.

В качестве ключевого механизма развития градостроительства Алексей Текслер назвал Комплексное развитие территорий. Решения о КРТ приняты вшести муниципалитетах. Заключены первые договоры с застройщиками.

В ближайшее десятилетие запланировано реализовать 80 решений о КРТ в 14 муниципалитетах.

Отдельную благодарность Алексей Текслер выразил строителям, работающим в подшефных территориях на Донбассе – в Ясиноватой и Волновахе: «Южноуральские бригады ремонтируют и строят объекты социальной инфраструктуры. Я несколько раз бывал в этих городах и всегда слышал искренние слова благодарности от местных жителей в адрес наших строителей. Спасибо всем, кто занимается этим важным и непростым трудом!».