Строительство детских садов в Челябинске идет полным ходом

В Челябинске в рамках нацпроекта «Демография» достраивается четыре детских сада. Еще пять уже возведенных дошкольных учреждений городские чиновники намерены выкупить в муниципальную собственность.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова написала на своей страничке в «Instagram». Этой осенью в эксплуатацию будут введены: детский сад с бассейном в микрорайоне «Парковый-2», два детских сада в «Академе» и еще одно дошкольное образовательной учреждение в микрорайоне «Парковый».

Также администрация Челябинска планируется до конца 2020 года выкупить пять уже построенных детских садов – в военном городке № 18 в Советском районе, микрорайонах № 47 Курчатовского района и «Ньютон», а также детский сад, расположенный по улице Монакова и еще один в Ленинском районе Челябинска.