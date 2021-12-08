Строительство новой карты захоронения на полигоне ТБО в Полетаево выполнено на 94 процента

Строительство новой карты захоронения на полигоне ТБО в Полетаево (Челябинская область) вышло на финишную прямую.

О завершающем этапе работ на полигоне сообщил заместитель директора по производству Роман Рупотка. По словам руководителя, на сегодняшний день выполнен основной объем работ. Сдача объекта, как и планировалось, состоится в конце текущего года.

«Сейчас мы можем смело говорить о том, что готовность третьей карты составляет 94 процента. Фактическое завершение работ запланировано на 15 декабря. Из пяти защитных слоев на дно карты уже уложены четыре, они готовы на сто процентов. Пятый, финальный щебеночный слой смонтирован на 96 процентов», – рассказал Роман Рупотка.

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Также в данный момент осуществляется покрытие защитным слоем бортов карты (готовность – 86 процентов). На площадке в круглосуточном режиме работают сорок укладчиков и разнорабочих, задействовано 19 единиц тяжелой техники.

Как напоминает пресс-служба Полигона ТБО, в ноябре на объекте установили систему освещения. В рекордно короткие сроки были смонтированы 54 мачты с мощными фонарями. Подсветка позволила вести круглосуточную работу на площадке. Кроме того, система освещения поможет в дальнейшем обеспечить рациональное и безопасное использование карты при захоронении отходов.

Отметим, в строительство карты внесла коррективы капризная уральская погода.

«Снег, дождь и резкие перепады температуры могли испортить уже уплотненный глиняный слой. Чтобы этого не произошло, были уложены дополнительные дорожные плиты – чтобы тяжелая техника двигалась строго по этим временным путям и не портила уже уплотненный слой», – рассказали в ООО «Полигон ТБО».

Ввод третьей карты в эксплуатацию состоится после заключительной проверки контролирующими ведомствами и тщательного соблюдения всех необходимых регламентов. Работа ведется под пристальным надзором министерства экологии региона, Росприроднадзора и Ростехнадзора.

Площадь новой карты составит сто тысяч квадратных метров с проектной мощностью вместимости – более двух миллионов кубометров отходов. Несмотря на внушительные показатели, захоранивать здесь будут только те «мусорные хвосты», которые не поддаются ни одному виду переработки. Для максимального сокращения захоронения в 2022 году на полигоне построят и введут в эксплуатацию новый производственный участок по компостированию органических отходов. На сортировочных линиях будут изыматься не только полезные фракции вторсырья (как это происходит сейчас), но и органические отходы, из которых произведут компостный технический грунт для рекультивации старых объектов. В результате в тело карты будут направляться значительно меньшие объемы.

Что касается двух старых карт захоронения, то вскоре их навсегда закроют для приема ТБО. Начнутся работы по их рекультивации: объекты будут пересыпаны грунтами, оборудованы системами по сбору газа и защитными террасами.