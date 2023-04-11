Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры, ведь попадание растительных отходов на сортировочные столы может привести к поломке рабочих узлов и, соответственно, к остановке сортировочного процесса и дорогостоящему ремонту оборудования.

Именно такая ситуация произошла на МСК №1 Полигона ТБО в минувшие выходные. Несмотря на предзагрузочную обработку, когда перед подачей на линию из потока смешанных ТКО выбираются крупные предметы, одна из острых веток все-таки оказалась на сортировочном столе и вывела его из строя.

«Крупная ветка попала на стол в составе смешанных коммунальных отходов, застопорила движение конвейерной линии и порвала ленту. Работа была вынужденно остановлена, а потоки перенаправлены на другие линии. Был проведен срочный дорогостоящий ремонт, в данный момент сортировочный участок снова эксплуатируется. Подобных инцидентов очень просто избежать, достаточно просто оставлять мусор от субботников в выделенных местах, а не помещать его в баки. Надеемся, что жители будут благоразумны, ведь иногда довольно непросто выбрать все ветки из огромных потоков ТКО, поступающих на полигон», – отмечают на предприятии.

Весенние субботники традиционно создают повышенную нагрузку на производственные мощности Полигона ТБО. За счет веток, листвы, спилов, стройматериалов и мебели весной на предприятие поступает значительно больше отходов.

«В условиях повышенных объемов ТКО, которые мы принимаем в весенний период, даже малейший простой может иметь неприятные последствия. Уважаемые земляки, соблюдайте простые правила – не кладите спилы и стройматериалы в баки. Пожалуйста, уважайте тяжелый труд наших работников! Они ежедневно сортируют тонны мусора и превращают его в ценное вторсырье, чтобы сохранить красоту Южного Урала и подарить жителям чистое будущее», - подчеркивают на предприятии.