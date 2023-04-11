11.04.2023
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
11.04.2023
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
10.01.2023
На полигоне ТБО в Полетаево новогодние елки переработают во вторсырье
02.08.2022
В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
17.05.2022
В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023