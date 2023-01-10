На полигоне ТБО в Полетаево новогодние елки переработают во вторсырье

Не мусор, а ценный материал: новогодние елки переработают в полезное вторсырье в Челябинской области. Из измельченной хвои изготовят технологический грунт для нужд предприятия, например, отсыпки дорог.

Практика повторного использования новогодних елок успешно применяется на полетаевском полигоне уже несколько лет.

«Елки, сосны и пихты направляются на специальную линию обработки древесины. Там их сначала очищают от остатков праздничного декора – мишуры, елочных украшений. После этого деревья помещают в специальный измельчитель, где перерабатываются в щепу, которая сама по себе является вторсырьем, пригодным для дальнейшего использования», – рассказали на полигоне ТБО.

Использование «зеленого» мусора в технологических целях позволяет выполнить сразу две экологически важных задачи: сократить вырубку древесины за счет возврата вторсырья в производственный цикл, а также значительно снизить количество полигонных захоронений.

Отправить свою елку на переработку и сделать вклад в сохранение окружающей среды очень просто: нужно только принести ее на контейнерную площадку. Но, ни в коем случае не помещать в мусорный бак. Дерево необходимо разместить в специальном месте накопления крупногабаритных отходов. Это важно, ведь при попадании в смешанные потоки коммунальных отходов, древесные стволы могут оказаться на сортировочных линиях и вывести их из строя.