26.09.2023
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
26.09.2023
Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка
26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
26.09.2023
В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека
26.09.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
20.09.2023
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
14.07.2023
В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским
24.05.2023
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023