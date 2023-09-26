В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО

В Челябинской области сотрудники Полигона ТБО вакцинировали и стерилизовали бродячих собак, которые «пробились» на его территорию и остались здесь жить. И не просто жить, а работать.

Этим летом руководство компании обратилось к волонтерам зооприюта «БиМ» с просьбой отловить четвероногих, обитающих на предприятии с целью их осмотра, стерилизации, вакцинации и чипирования. В результате отлова ветеринарную помощь получили три собаки. После прохождения карантина и оценки психоэмоционального состояния хвостатые «пациенты» были возвращены в привычную среду обитания.

На Полигоне ТБО рассказали, что четвероногие проникли сюда из соседнего Полетаево и решили остаться здесь насовсем.

«Однажды к нам пришли несколько бродячих собак. Конечно, чисто по-человечески прогнать их не смогли. Однако быстро поняли, что их популяцию и состояние здоровья необходимо контролировать. Хотя законодательство и не обязывает предприятия заботиться о бродячих животных, мы решили сами инициировать ветеринарную помощь», – отмечают на Полигоне ТБО.

Как рассказал главный эколог предприятия Андрей Мигун, ветеринары единогласно отметили контактность и дружелюбие собак, проживающих на территории Полигона ТБО: животные не склонны к агрессии, легко поддаются дрессуре и осознанно принимают участие в социальной расстановке ролей «хозяин-помощник». Проще говоря, покорно выполняют человеческие команды. Хвостатые не просто живут рядом с людьми, а приносят им пользу. Например, все собаки, вернувшиеся на Полигон ТБО, выполняют работу внимательных и незаменимых охранников: патрулируя территорию, они выгоняют диких животных, а также других бродячих собратьев, которые пытаются сюда попасть. Это, подчеркивают на Полигоне ТБО, безусловно, благоприятно отражается на общем санитарном состоянии производственного объекта.

Также на предприятии отмечают, что постаревших собак, которые больше не смогут «держать границу на замке», отправят, как и положено, на пенсию – пристроят среди сотрудников: у многих частные домовые хозяйства, туда четвероногие и отправятся на заслуженный отдых. Без присмотра не останется никто, заверили на предприятии.