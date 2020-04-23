Студентам Челябинской области разрешили выйти на практику
Студентам и курсантам автошкол в Челябинской области разрешили посещать практические занятия.
Соответствующие корректировки в распоряжение о введении режима повышенной готовности внес губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ подписан 23 апреля.
Согласно поправкам, учащиеся вузов и техникумов смогут проходить производственную практику на предприятиях, которым разрешено работать в этот период.
Кроме того, разрешено проводить практические занятия по обучению вождения автомобилем на автодромах и по дорогам города.
Напомним, режим повышенной готовности, в рамках которого жителям запрещено без острой необходимости покидать свои дома, введен в регионе с 18 марта и пока действует по 30 апреля. Закрыты все образовательные учебные заведения. Занятия в вузах, техникумах, школах и колледжах проводятся в дистанционном режиме.
Ранее Алексей Текслер рассказал, когда и как Челябинская область будет выходить из режима обязательной самоизоляции.
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