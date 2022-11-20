Студентка медтехникума Златоуста стала обладательницей одного миллиона рублей

Студентка златоустовского медицинского техникума Ксения Гайнетдинова стала победителем конкурса «Большая перемена» - 2022. Выигрыш в миллион рублей ей можно будет потратить на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Большая перемена» предоставляет невероятно ценную возможность молодым людям, независимо от региона проживания и социального статуса родителей, проявить свои личностные качества, усовершенствовать свои творческие способности и добиться успеха», - говори директор Златоустовского медицинского техникума Юлия Иванова.

В конкурсе студенты ЗМТ принимают участие уже второй год подряд. В 2022 году сразу три студентки вышли в финал. Это Алена Плотникова, (специальность - лабораторная диагностика), Ксения Гайнетдинова (специальность - лабораторная диагностика) и Аделина Шайкамалова (специальность - сестринское дело).