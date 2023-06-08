Студенты-психологи челябинского педуниверситета учились коммуникативной толерантности

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялся семинар-практикум «Коммуникативная толерантность» для студентов первого курса факультета психологии.

Это было занятие из цикла мероприятий по профессиональной подготовке будущих педагогов, проведенное силами Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции, противодействия идеологии экстремизма и терроризма и Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, действующих на базе ЮУрГГПУ.

«Важно отметить, что коммуникативная толерантность определяет нашу готовность принять партнеров по общению со всеми присущими им чертами – даже теми, что нам не нравятся. Чем ниже у человека уровень толерантности, тем больше неприятных для себя особенностей собеседника он находит и тем большее отторжение они вызывают. И наоборот, чем выше уровень, тем меньше негативных эмоций вы испытываете по поводу найденных различий», – пояснила значение обсуждавшихся на семинаре вопросов заместитель декана по воспитательной работе факультета психологии Ксения Апушкина.

Семинар проходил с элементами тренинговой деятельности, особенный отклик у первокурсников вызвала работа над принятием и экологическим проживанием своих эмоций.

«Было интересно выполнять упражнения, например, одно из них позволило нам пройти по кругу и проговорить свою эмоцию по отношению к другим участникам через я-высказывание», – отметила студентка Полина Ларина.

«Полученную информацию мы можем применять в практической работе с детьми в школе», – отметила Инна Сарафанова.

На других занятиях цикла студентам рассказывали о существующих вариантах профессиональной деятельности и особенностях работы, знакомили с практиками проведения тренингов, демонстрационных консультационных сессий, а также с различными психологическими подходами в работе с людьми, сообщили в управлении по связям с общественностью ЮУрГГПУ.