06.07.2023
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
06.07.2023
Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн
06.07.2023
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
22.06.2023
Коллектив ЮУрГГПУ возложил цветы к Вечному огню
15.06.2023
Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ
08.06.2023
Студенты-психологи челябинского педуниверситета учились коммуникативной толерантности
23.05.2023
День открытых дверей в ЮУрГГПУ объединит будущих бакалавров и магистрантов
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023