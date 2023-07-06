Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области

Три студента естественно-технологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Алина Балашова, Павел Кузнецов и Екатерина Заболотникова проходят практику в полевом научно-исследовательском лагере в Куршском заливе (Калининградская область).

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству педагогического университета с Атлантическим отделением Института океанологии имени П.П.Ширшова Российской академии наук. К слову, ЮУрГГПУ – единственный из педагогических вузов России, студенты которого участвуют в исследовательских проектах РАН.

Алина и Екатерина – будущие экологи, а Павел – гидрохимик. Это и повлияло на выбор его кандидатуры, потому что научно-исследовательская работа построена на гидроанализе. Сейчас ребята трудятся каждый в отдельной бригаде, состоящей из бакалавров, магистров, сотрудников института океанологии. Все они с разных сторон изучают водную массу Куршского залива, гидрохимические параметры воды, фитопланктон и зоопланктон, отрабатывают навыки обращения с приборами.

«Руководители практики отмечают, что наши ребята отличаются коммуникабельностью и, что немаловажно, умением учиться. В работе используются приборы, с которыми ребята еще не сталкивались, но они быстро освоили их, – рассказала декан факультета Серафима Левина. – И это замечательно, что мы будущих учителей проводим через такие образовательные события. Это говорит о качестве их подготовки и о том, какие глубокие знания дает наш педагогический университет».

Сейчас студенты выходят в акваторию Куршского залива, изучают береговую линию и фауну прибрежных вод, а их куратор доцент кафедры географии и методики обучения географии ЮУрГГПУ Мария Панина ведет переговоры об увеличении квот на участие наших студентов в подобных исследовательских проектах РАН. Кроме того, большую помощь в том, чтобы данная практика состоялась, оказали профком студентов и аспирантов ЮУрГГПУ и ректорат университета.