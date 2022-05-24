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Фото: Администрация Челябинска

Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон

В Челябинске в следующий вторник, 31-го мая, в 16 часов на площади перед памятником Игорю Курчатову состоится торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов региона.

Участниками традиционного для молодежного движения события станут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Челябинской области. Командиры студенческих отрядов сдадут рапорты о готовности к трудовому сезону и получат путевки из рук руководителя Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, нынешним летом молодежь будет работать в качестве вожатых, проводников, строителей, сотрудников сферы услуг и гостеприимства, спасателей на воде, младшего медицинского персонала. Большая часть молодых людей прошла бесплатное обучение и получила дополнительную специальность по профилю выполнения работ.

На торжестве ожидаются представители Центрального штаба Российских студенческих отрядов и партнеры.

Сегодня Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» – организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью свыше двух тысяч студентов, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи Челябинской области.

С целью популяризации движения студенческих отрядов среди молодежи одним из основных направлений развития движения студенческих отрядов на Южном Урале в 2022-м году стало вовлечение в деятельность организации студентов средних профессиональных учебных заведений. В результате проведенной работы студенческие отряды дополнительно были открыты в Челябинском профессиональном колледже, Челябинском юридическом колледже, Златоустовском техникуме технологий и экономики, Челябинском энергетическом колледже, Южно-Уральском государственном техническом колледже. Эти ребята также будут впервые присутствовать на торжественном мероприятии.

Часть студотрядовцев приступила к работе на трудовых проектах уже в мае, большинство отправится на объекты летом.

 

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20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина

20.05.2022 14:46

Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

20.05.2022 14:22

В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

20.05.2022 13:41

Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

20.05.2022 13:28

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

20.05.2022 13:21

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая