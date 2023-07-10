10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил директору челябинского пединститута гулять
10.07.2023
В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих
10.07.2023
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
10.07.2023
В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»
10.07.2023
Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина
В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
16.03.2023
Южноуральские студотрядовцы вернулись со стройки из Северска
26.01.2023
Челябинский студотрядовец предложил Владимиру Путину провести на Донбассе всероссийскую студенческую стройку
24.05.2022
Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023