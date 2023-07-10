В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»

В Озерске (Челябинская область) прошло открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Более 700 студентов из 20 регионов страны станут участниками трудового проекта на базе ФГУП «ПО «Маяк». Челябинскую область представляют 14 из 46 студотрядов.

На открытии перед бойцами студенческих отрядов с приветственным словом и напутствием выступили генеральный директор ПО «Маяк» Андрей Порошин, комиссар Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» (РСО) Мария Корнилова, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, руководитель штаба Челябинского регионального отделения РСО Юрий Болдырев.

Командиры студенческих строительных отрядов России получили путевки в трудовой семестр на объекте. Завершением торжественной церемонии стала традиционная спевка вокруг костра – исполнение песен под гитару.

«Открытие прошло масштабно. Мероприятие было насыщено танцами, песнями, а также присутствовала разводка флагов. Отряд получил заряд энергии и мотивации на всю целину, а вечерняя спевка только укрепила атмосферу», – делится своими впечатлениями командир ССО «Гранит» Дмитрий Савченко.

Перед студотрядами большие задачи: им предстоят демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы, благоустройство территории и работа с инженерно-технической документацией.

Ребята будут задействованы на заводах в ремонтно-строительном управлении и на приборно-механическом заводе. Также на объекте будет трудится сводный студенческий медицинский отряд и, впервые, представители сервисного направления.

Отметим, Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит на «Маяке» девятый год подряд.