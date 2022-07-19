Суд отказал защитникам челябинского леса на Тополинке в отводе судьи

Советский районный суд г. Челябинска сегодня, 19 июля, рассмотрел иск жителей ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» по делу о застройке зелёного массива на северо-западе города. Ранее мэрия Челябинска выдала разрешения на вырубку деревьев в районе пресечения проспекта героя России Родионова и улицы Академика Макеева и строительство на данном участке катка УралГУФК. Несмотря на то, что более полутора тысяч берёз уже снесли, горожане отступать не намерены. Основные итоги сегодняшнего заседания - отказ в удовлетворении ходатайства об отводе судьи и истребование истцами неопубликованного распоряжения мэрии об изменении границ городского леса.

До начала рассмотрения дела Владимир Казанцев, представляющий интересы челябинцев, заявил ходатайство об отводе судьи. По мнению юриста, основанием для этого является факт личного знакомства судьи Юлии Живодинской и начальницы Правового управления мэрии Челябинска Елены Хасановой, которая выступает в качестве представителя ответчика.

Судья и госслужащая не только учились в одно и то же время на одном факультете ЮУрГУ (выпуск 2008 года), но и долгое время работали вместе в Советском районном суде. Хасанова занимала должность секретаря, а Живодинская - помощника судьи (подтверждается данными из открытых источников). Эти обстоятельства, по мнению истцов, можно отнести к категории «иных обстоятельств», которые способны вызвать сомнение в объективности и беспристрастности суда (ч.2. ст. 31 КАС РФ).

Однако прокурор и представители мэрии оснований для отвода судьи не увидели. В удовлетворении ходатайства суд отказал. По словам Владимира Казанцева, причина в том, что прямых доказательств согласованности действий судьи и представителя мэрии нет.

Другую просьбу защитников леса суд удовлетворил частично, а именно об истребовании распоряжения мэрии Челябинска от 21 марта 2022 года № 2382 – а, на основании которого произошло изменение границ городского леса. Несмотря на то, что документ подлежит опубликованию, в открытых источниках его нигде нет.

«С первого января 2022 года вопрос изменения границ лесов, которые расположены на территории населённого пункта (наш случай), это полномочия мэрии Челябинска, не Законодательного собрания, а администрации. Но изменять же границы надо как? Чтобы площадь не уменьшилась. А у них название распоряжения звучит «Об исключении участка с номером 74:36:0501005:340». А что там послужило для исключения, что там может быть написано – леса нет? 340-й участок включает в себя территорию на пересечении двух бывших участков, которые сняли с кадастрового учёта именно в связи с тем, что там обнаружили городской лес. Как так? Если там будет написано - «исключить из состава лесничества участок такой-то и включить такой-то», то это одна ситуация, можно сказать, не в нашу пользу (так как площадь не изменилась). А если будет просто исключить «в связи с отсутствием леса» или ещё чем-нибудь, мы тогда будем говорить о наличии преступления», - прокомментировал Владимир Казанцев.

Также к иску сегодня присоединилась депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, которая неоднократно приезжала на место вырубки и выражала поддержку челябинцам, отстаивающим лес. На самом заседании депутат не присутствовала. В качестве третьей стороны суд привлёк ГУ управление лесами Челябинской области. Следующее заседание состоится 11 августа в 15:00.

Напомним, что ранее суд отказал в принятии обеспечительных мер на время рассмотрения дела. Вырубка лесного массива с нарушениями строительных норм началась в начале июня 2022 года. В знак протеста местные жители установили палаточный лагерь, но по требованию правоохранителей его пришлось сначала перенести, а потом и вовсе свернуть. За сохранение леса было собрано свыше трёх тысяч подписей горожан. Обращение активисты передали в приёмную Президента РФ Владимира Путина и аппарат губернатора Челябинской области Алексея Текслера.