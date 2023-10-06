06.10.2023
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
06.10.2023
В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб
06.10.2023
Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов
06.10.2023
В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер
06.10.2023
Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности
06.10.2023
В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
19.09.2023
В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений
07.09.2023
Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд
09.08.2023
В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023