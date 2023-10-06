Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» Александру Шинину, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщили агентству в Центральном суде, Александру Шинину назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, Александр Шинин был задержан с запрещенными веществами в июле 2023 года. Руководство ХК «Трактор» приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом. После этого весь руководящий состав «Трактора» прошел тестирование на наркотики.

Шинину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет и крупный штраф.